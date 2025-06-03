我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨日前爆發多位黨工、助理涉入共諜案，如今檢調偵辦該案有了重大進展，前民進黨資深黨工黃取榮被查出是該案核心人物，《鏡週刊》報導指出，黃取榮近年來透過民進黨民主學院前副主任邱世元擔任中間代理人，找上吳釗燮前祕書何仁傑及總統府前諮議吳尚雨。其中曾任民進黨宗教部主任的邱世元，自稱「三重金城武」，其事業版圖也被挖出。根據《鏡週刊》報導，10多年前，黃取榮赴中國廣州暨南大學求學時便遭鎖定，後被吸收淪為共諜，知情人士透露，黃取榮近年來透過民進黨民主學院前副主任邱世元擔任中間代理人，找上吳釗燮前祕書何仁傑及總統府前諮議吳尚雨，這幾人被羈押後，僅邱世元被檢調突破心防坦承罪行，其餘3人否認犯案。邱世元曾任宗教部主任，從其自我介紹可以看到，他自稱是「三重金城武」、三個孩子的爹、控球後衛、美食達人，並表示自己來自台南佳里，研究所念管理科學，因高三暑假參加了一場造勢晚會，就此熱血沸騰，從大一開始發面紙、發傳單，一發就是20年；邱世元還說，他的阿嬤叫他不要參政治，但他跟阿嬤說「自己的國家自己救！」他也透露自己熱愛台灣，也熱愛台灣美食。而邱世元被爆出涉入共諜案後，其事業版圖也被挖出，根據《風傳媒》報導，位在台北市新生北路的「功殿」特級火鍋城，隸屬鉅星匯餐飲集團，集團負責人是曾任板橋市民代表的吳政男，而鉅星匯的前身「錦華樓」又被稱為黑白兩道情資站，因此有政治人物出面站台並非罕事；而功殿敦南店開幕時，邱世元以副董事長身分出席開幕活動；此外，由吳政男創辦的「台北市功殿獅子會」，邱世元也接下了理事長職務。