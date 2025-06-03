今年第一波有「滯留型態」的鋒面會在今天至週四（6/3至6/5）替全台灣帶來劇烈降雨，臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，這波梅雨鋒面雖然結構較差，但西南季風幫它帶來大量水氣，預計本週「南台灣、各地山區」，將會是雨勢最多的2個地區。
鋒面大舉南下 西南季風北上包夾
「台灣颱風論壇｜天氣特急」說明，今天白天滯留鋒面大舉南下入侵台灣，加上西南季風繼續帶入豐沛水氣，一直到明（4）日都是全台多雨的天氣，「雖然鋒面結構不太好，但多雨這件事還是逃不掉」，民眾也要注意午後大雷雨的狀況。
各國模式預測 全台整片橘紅色
「台灣颱風論壇｜天氣特急」也分享各國模式預報，觀察週二至週四最新的「雨量累積預報圖」，可以發現全台有雨是大共識，鋒面降雨範圍遍佈全台，整片都是多雨的橘紅色，其中在「南台灣及各地山區」，雨勢預計都偏多。
滯留鋒面預估在週四移動到巴士海峽後，慢慢遠離台灣，不過南部還是會因為西南風直接影響，到週末持續有下雨的情況，其它地區則是以午後雷陣雨為主，「台灣颱風論壇｜天氣特急」直言，「這雨季可說轉的相當澈底。」
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「台灣颱風論壇｜天氣特急」說明，今天白天滯留鋒面大舉南下入侵台灣，加上西南季風繼續帶入豐沛水氣，一直到明（4）日都是全台多雨的天氣，「雖然鋒面結構不太好，但多雨這件事還是逃不掉」，民眾也要注意午後大雷雨的狀況。
各國模式預測 全台整片橘紅色
「台灣颱風論壇｜天氣特急」也分享各國模式預報，觀察週二至週四最新的「雨量累積預報圖」，可以發現全台有雨是大共識，鋒面降雨範圍遍佈全台，整片都是多雨的橘紅色，其中在「南台灣及各地山區」，雨勢預計都偏多。
滯留鋒面預估在週四移動到巴士海峽後，慢慢遠離台灣，不過南部還是會因為西南風直接影響，到週末持續有下雨的情況，其它地區則是以午後雷陣雨為主，「台灣颱風論壇｜天氣特急」直言，「這雨季可說轉的相當澈底。」