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▲星巴克蜜柚紅茶清爽好喝，是不少人不想喝咖啡時的好選擇。（示意圖／記者蕭涵云攝）

▲50嵐北區最新「店長推薦」菜單，Top4正是「柚子紅茶＋混珠」。（圖／記者蕭涵云攝）

《NOWNEWS今日新聞》記者翻查兩家菜單，星巴克「蜜柚紅茶」是在紅茶中加入紅柚醬與蜂蜜調和製作，473ml大杯150元、591ml特大杯165元；而50嵐「柚子紅茶」則以紅茶為基底加上韓國進口柚子醬調製而成，475cc中杯50元、700cc大杯60元。

將這款飲料兩個品牌相比，的確50嵐價格約是星巴克的三分之一！而且「柚子紅茶」現在正好還是50嵐北區最新「店長推薦」菜單Top4，可以免費加「混珠」。