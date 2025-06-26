星巴克咖啡在台灣圈粉無數，從那堤、星冰樂到茶飲料都受到大家喜愛。有網友喝到50嵐「柚子紅茶」手搖飲料，驚訝根本是「星巴克平替版」蜜柚紅茶，直呼「真的超像，三分之一價錢」，不少內行網友也讚聲「朋友都說像！」、「不會讓妳失望」；還有每週一杯50嵐的達人專業分享：「覺得無糖/少冰 融化後剛好！平常喝微糖覺得這個無糖就蠻甜了」，更提醒「有時候柚子醬會沉在底部 喝的時候要再攪拌一下」。
星巴克咖啡深受台灣消費者歡迎，上班族最愛的美式咖啡、那堤，夏天消暑必喝的星冰樂、星沁爽，都是人氣菜單。有網友喝到50嵐一款手搖飲料，驚訝根本是「星巴克平替版」蜜柚紅茶；連Threads上都有人附和「找到星巴克蜜柚紅茶的平替了」，分享：「50嵐柚子紅茶無糖，跟星巴克蜜柚紅茶去糖 大概有個90%像」。
原PO在Dcard上以「平價版星巴克蜜柚紅茶！」為題發文，點了50嵐柚子紅茶：「喝了一口發現這就是蜜柚紅啊」，透露「超過87%像！以後直接省100元了」。吸引一票內行網友也讚聲「朋友都說像！」、「我也覺得這個好喝！」、「這個喝熱的也很讚！」；更有人加碼分享「很涮嘴又很解渴，柚子青也很讚！」
Threads還有人讚聲「真的超像，三分之一價錢」。自稱每週一杯50嵐的達人，也留下專業分析：「覺得無糖/少冰 融化後剛好！平常喝微糖覺得這個無糖就蠻甜了」，更提醒「有時候柚子醬會沉在底部 喝的時候要再攪拌一下」。
《NOWNEWS今日新聞》記者翻查兩家菜單，星巴克「蜜柚紅茶」是在紅茶中加入紅柚醬與蜂蜜調和製作，473ml大杯150元、591ml特大杯165元；而50嵐「柚子紅茶」則以紅茶為基底加上韓國進口柚子醬調製而成，475cc中杯50元、700cc大杯60元。
將這款飲料兩個品牌相比，的確50嵐價格約是星巴克的三分之一！而且「柚子紅茶」現在正好還是50嵐北區最新「店長推薦」菜單Top4，可以免費加「混珠」。
不過也是有捍衛星巴克的鐵粉直言：「星巴克的蜜柚醬不是韓國的那種，是偏葡萄柚醬的感覺喔」、「我覺得差蠻多的 ！」對果香紅茶有興趣的民眾，下次經過星巴克和50嵐，不妨親自嚐鮮比較看看，夏天來上一杯冰的肯定很消暑。
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原PO在Dcard上以「平價版星巴克蜜柚紅茶！」為題發文，點了50嵐柚子紅茶：「喝了一口發現這就是蜜柚紅啊」，透露「超過87%像！以後直接省100元了」。吸引一票內行網友也讚聲「朋友都說像！」、「我也覺得這個好喝！」、「這個喝熱的也很讚！」；更有人加碼分享「很涮嘴又很解渴，柚子青也很讚！」
Threads還有人讚聲「真的超像，三分之一價錢」。自稱每週一杯50嵐的達人，也留下專業分析：「覺得無糖/少冰 融化後剛好！平常喝微糖覺得這個無糖就蠻甜了」，更提醒「有時候柚子醬會沉在底部 喝的時候要再攪拌一下」。
《NOWNEWS今日新聞》記者翻查兩家菜單，星巴克「蜜柚紅茶」是在紅茶中加入紅柚醬與蜂蜜調和製作，473ml大杯150元、591ml特大杯165元；而50嵐「柚子紅茶」則以紅茶為基底加上韓國進口柚子醬調製而成，475cc中杯50元、700cc大杯60元。
將這款飲料兩個品牌相比，的確50嵐價格約是星巴克的三分之一！而且「柚子紅茶」現在正好還是50嵐北區最新「店長推薦」菜單Top4，可以免費加「混珠」。
不過也是有捍衛星巴克的鐵粉直言：「星巴克的蜜柚醬不是韓國的那種，是偏葡萄柚醬的感覺喔」、「我覺得差蠻多的 ！」對果香紅茶有興趣的民眾，下次經過星巴克和50嵐，不妨親自嚐鮮比較看看，夏天來上一杯冰的肯定很消暑。