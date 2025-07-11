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颱風丹娜絲重創台灣，包括彰化、雲林、嘉義與台南等地區農損嚴重，台南7日至8日多達20萬戶停電，然而台南市長黃偉哲卻遭爆在颱風影響甚劇時，竟出席日本料理旭集在新光三越台南新天地開店的開幕活動，讓粉專「政客爽」今（11）日表示，八八風災時已下班過父親節的前行政院祕書長薛香川曾被綠委邱議瑩痛罵，「現在邱議瑩也是立委，請問一下同樣標準，台南颱風上萬戶停電造成災情，民進黨不批評黃偉哲去日本料理開幕嗎？」政客爽今日在臉書發文質疑，「請問一下，7月8日台南颱風最嚴重的時候，為什麼黃偉哲有時間去參加日本料理的開幕活動？」，日本料理旭集8日在新光三越台南新天地開店，特別強調「台南市長黃偉哲也特別來到開幕現場」。政客爽表示，「難怪，黃偉哲幾乎每一篇臉書，都有台南人酸他去『旭集吃飯』，很奇妙的是，這件事沒什麼人質疑，也沒有人砲轟，反倒是在綠營同溫層Threads平台上，出現有青鳥批評『好多協同帳號亂帶風向說台南市長不救災』。」政客爽狠酸，「原來去日本料理開幕是去救災阿！黃偉哲真的煞費苦心，特地去救業者的開幕業績，感天動地感人肺腑；同樣的邏輯，2009年八八風災時任行政院祕書長薛香川在『下班後』，父親節陪爸爸吃飯，慘遭民進黨群起砲轟，蔡英文痛罵『氣到要砸電視』，當時的立委邱議瑩嗆：『你還有心情吃大餐拜託！水災耶！』」。政客爽質疑，「現在邱議瑩也是立委，請問一下同樣標準，台南颱風上萬戶停電造成災情，民進黨不批評黃偉哲去日本料理開幕嗎？」；貼文一出，網友們紛紛留言表示，「顏色對什麼事都沒有，真滿佩服高雄台南的市民忍耐力十足」、「在台灣要學著習慣雙標，綠能，你不能！」、「要體諒偉哲，只在台南吃日料，人家春米在北歐圖書館看書，人都不在屏東啊！」、「他們都在拼經濟啦」。