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新北市消防局近日爆出動員義消出公差參加反罷免活動，挨批違反行政中立原則，新北市議員李宇翔今（11）日爆料，新北市府甘願冒著違反行政中立的風險，也要動員全體義警消、警察同仁、警友站、民防人員，參加反罷免造勢活動的原因，「就是因為有大立委『需要』而且『要求』這麼做，而那位大立委就是洪孟楷！」李宇翔指出，有民眾向他爆料，洪孟楷透過他的易姓女助理，負責聯繫各義警消、警政、民防群組動員參加造勢活動，這位助理甚至身兼林口防宣分隊長職務，等於可以直接對基層發號施令。李宇翔曬出爆料者提供的對話紀錄，由紀錄中可見，語氣上雖是「拜託幫忙」，但卻要求比照「上次大選每個站都找10人到場」等話語，證明他們已習慣性以這種動員方式，更藉此在人數上讓各站相互比較、施加基層壓力。李宇翔表示，這些被動員的人，平時都是為守護社會默默付出的義警消、警友、民防人員，出錢出力、犧牲奉獻，現在卻被洪孟楷當成自己保位的工具。李宇翔痛批，「一個在國會成天作亂、只會造謠喊口號的立委，如今面對選區近六萬選民連署罷免，居然還要把基層同仁拉下水，新北市府竟還配合演出！這樣的行徑，完全無視行政中立，更看不出一絲對基層的尊重，像洪孟楷這種政客會被罷免，只能說是剛好而已。」