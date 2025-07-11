天后江蕙今（11）日起於高雄巨蛋展開8天的2025《無・有》演唱會，睽違10年、3585天，她終於復出歌壇，備受各界矚目，稍早《NOWNEWS今日新聞》記者抵達會場，一進到後台琳瑯滿目的花籃排排列陣，其中周杰倫、張惠妹、王力宏、蕭亞軒等大咖歌手都獻上祝福，張惠妹直率寫著：「親愛的二姊，歡迎妳回來，繼續霸佔我們的心。」周杰倫有才寫道，「To二姊，一代歌后，重返舞台，二姐開嗓，萬眾齊聲。」顯見對江蕙的交情與看重。
周杰倫、張惠妹「現身」 開嗓萬眾矚目
張惠妹直率寫著：「親愛的二姊，歡迎妳回來，繼續霸佔我們的心。」周杰倫有創意喊話，「To二姊，一代歌后，重返舞台，二姐開嗓，萬眾齊聲。」
王力宏寫道，「祝二姊《無・有》圓滿成功！Timeless Moments！」蕭亞軒在賀卡上寫著，「Dear二姊，歌聲如流年，歲月亦動聽。預祝二姊演唱會圓滿順利，再一次用真情撼動萬心，傳唱不朽的經典，Love Elva xoxo。」
費玉清、張學友獻賀禮 動人祝福惹淚
而費玉清送上的全羽毛打造鳳凰，更是奪目萬麗，這隻高220公分、羽翼展開爲260公分，以紅色與金色為主色調，氣勢非凡，他在卡片上寫上誠意字句，「再展金嗓 眾望所歸」，深藏著江蕙回歸的期盼與祝福。
張學友也送上華美花籃，賀卡上寫著「這二姐《無・有》演唱會高雄場演出成功！」私下更傳訊給江蕙打氣，「演出成功，Good Show！今晚《無・有》高雄場，想妳們的！」
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江蕙《無・有》自己來！4亮點回饋歌迷
江蕙為了以最完美的狀態登上舞台，這次演出將以純粹的音樂陪伴大家，全場不會安排嘉賓，將以最完整的動人之聲，與歌迷共同度過珍貴夜晚。此次演唱會，從企劃、內容編排、舞台設計到妝髮服，每個環節江蕙皆親自參與討論，對於每個細節都以最高標準來要求與討論，只盼在演唱會上與歌迷再相見時，不辜負大家的支持與期望！
也力求演唱會上每個環節不出差錯，江蕙與團隊先前就密集彩排與走位演練，考量健康安全，排練現場所有人都配戴口罩，但在舞蹈室練習時，她發現舞者一邊跳舞一邊戴口罩十分辛苦，便貼心表示：「你們拿下來吧，我戴就好。」這句話讓團隊備感窩心，也再次印證她不只歌聲動人，待人處事更是溫暖細膩，貴為天后卻沒擺任何架子。
📌江蕙2025《無・有》演唱會高雄場資訊
時間：
2025/7/11（五） 19:30
2025/7/12（六） 19:30
2025/7/15（二） 19:30
2025/7/18（五） 19:30
2025/7/19（六） 19:30
2025/7/22（二） 19:30
2025/7/25（五） 19:30
2025/7/26（六） 19:30
地點：
高雄巨蛋（高雄市左營區博愛二路757號）
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張惠妹直率寫著：「親愛的二姊，歡迎妳回來，繼續霸佔我們的心。」周杰倫有創意喊話，「To二姊，一代歌后，重返舞台，二姐開嗓，萬眾齊聲。」
王力宏寫道，「祝二姊《無・有》圓滿成功！Timeless Moments！」蕭亞軒在賀卡上寫著，「Dear二姊，歌聲如流年，歲月亦動聽。預祝二姊演唱會圓滿順利，再一次用真情撼動萬心，傳唱不朽的經典，Love Elva xoxo。」
費玉清、張學友獻賀禮 動人祝福惹淚
而費玉清送上的全羽毛打造鳳凰，更是奪目萬麗，這隻高220公分、羽翼展開爲260公分，以紅色與金色為主色調，氣勢非凡，他在卡片上寫上誠意字句，「再展金嗓 眾望所歸」，深藏著江蕙回歸的期盼與祝福。
張學友也送上華美花籃，賀卡上寫著「這二姐《無・有》演唱會高雄場演出成功！」私下更傳訊給江蕙打氣，「演出成功，Good Show！今晚《無・有》高雄場，想妳們的！」
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江蕙《無・有》自己來！4亮點回饋歌迷
江蕙為了以最完美的狀態登上舞台，這次演出將以純粹的音樂陪伴大家，全場不會安排嘉賓，將以最完整的動人之聲，與歌迷共同度過珍貴夜晚。此次演唱會，從企劃、內容編排、舞台設計到妝髮服，每個環節江蕙皆親自參與討論，對於每個細節都以最高標準來要求與討論，只盼在演唱會上與歌迷再相見時，不辜負大家的支持與期望！
也力求演唱會上每個環節不出差錯，江蕙與團隊先前就密集彩排與走位演練，考量健康安全，排練現場所有人都配戴口罩，但在舞蹈室練習時，她發現舞者一邊跳舞一邊戴口罩十分辛苦，便貼心表示：「你們拿下來吧，我戴就好。」這句話讓團隊備感窩心，也再次印證她不只歌聲動人，待人處事更是溫暖細膩，貴為天后卻沒擺任何架子。
📌江蕙2025《無・有》演唱會高雄場資訊
時間：
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地點：
高雄巨蛋（高雄市左營區博愛二路757號）