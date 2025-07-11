天后江蕙今（11）日起於高雄巨蛋展開8天的2025《無・有》演唱會，睽違10年、3585天，她終於復出歌壇，備受各界矚目，稍早《NOWNEWS今日新聞》記者抵達會場，一進到後台琳瑯滿目的花籃排排列陣，其中周杰倫、張惠妹、王力宏、蕭亞軒等大咖歌手都獻上祝福，張惠妹直率寫著：「親愛的二姊，歡迎妳回來，繼續霸佔我們的心。」周杰倫有才寫道，「To二姊，一代歌后，重返舞台，二姐開嗓，萬眾齊聲。」顯見對江蕙的交情與看重。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲江蕙（如圖）今晚高雄巨蛋開唱，備受音樂圈及歌迷盛重期盼。（圖／寬宏藝術提供）
▲江蕙（如圖）今晚高雄巨蛋開唱，備受音樂圈及歌迷盛重期盼。（圖／寬宏藝術提供）
周杰倫、張惠妹「現身」　開嗓萬眾矚目

張惠妹直率寫著：「親愛的二姊，歡迎妳回來，繼續霸佔我們的心。」周杰倫有創意喊話，「To二姊，一代歌后，重返舞台，二姐開嗓，萬眾齊聲。」

▲江蕙高雄開唱，周杰倫、張惠妹、蕭亞軒、王力宏都獻上花籃。（圖／記者黃聖凱攝影）
▲周杰倫、張惠妹送給江蕙花籃，並於賀卡中獻上祝福。（圖／記者黃聖凱攝影）
王力宏寫道，「祝二姊《無・有》圓滿成功！Timeless Moments！」蕭亞軒在賀卡上寫著，「Dear二姊，歌聲如流年，歲月亦動聽。預祝二姊演唱會圓滿順利，再一次用真情撼動萬心，傳唱不朽的經典，Love Elva xoxo。」

▲江蕙高雄開唱，周杰倫、張惠妹、蕭亞軒、王力宏都獻上花籃。（圖／記者黃聖凱攝影）
▲蕭亞軒、王力宏獻給江蕙花籃。（圖／記者黃聖凱攝影）
費玉清、張學友獻賀禮　動人祝福惹淚

而費玉清送上的全羽毛打造鳳凰，更是奪目萬麗，這隻高220公分、羽翼展開爲260公分，以紅色與金色為主色調，氣勢非凡，他在卡片上寫上誠意字句，「再展金嗓 眾望所歸」，深藏著江蕙回歸的期盼與祝福。

張學友也送上華美花籃，賀卡上寫著「這二姐《無・有》演唱會高雄場演出成功！」私下更傳訊給江蕙打氣，「演出成功，Good Show！今晚《無・有》高雄場，想妳們的！」

今日台娛新聞一手掌握：
📌看更多／八三夭颱風天拚了！單車飆高雄「騎到一半出意外」　活動被迫中斷
📌看更多／吳思賢拍MV玩命！「42度高溫沙漠」取景哭天喊地　震撼場面全曝光
📌看更多／56歲陶喆無預警「3喜臨門」！宣布邁入全新階段：人生的交叉路口

江蕙《無・有》自己來！4亮點回饋歌迷

江蕙為了以最完美的狀態登上舞台，這次演出將以純粹的音樂陪伴大家，全場不會安排嘉賓，將以最完整的動人之聲，與歌迷共同度過珍貴夜晚。此次演唱會，從企劃、內容編排、舞台設計到妝髮服，每個環節江蕙皆親自參與討論，對於每個細節都以最高標準來要求與討論，只盼在演唱會上與歌迷再相見時，不辜負大家的支持與期望！

也力求演唱會上每個環節不出差錯，江蕙與團隊先前就密集彩排與走位演練，考量健康安全，排練現場所有人都配戴口罩，但在舞蹈室練習時，她發現舞者一邊跳舞一邊戴口罩十分辛苦，便貼心表示：「你們拿下來吧，我戴就好。」這句話讓團隊備感窩心，也再次印證她不只歌聲動人，待人處事更是溫暖細膩，貴為天后卻沒擺任何架子。

📌江蕙2025《無・有》演唱會高雄場資訊

時間：
2025/7/11（五） 19:30
2025/7/12（六） 19:30
2025/7/15（二） 19:30
2025/7/18（五） 19:30
2025/7/19（六） 19:30
2025/7/22（二） 19:30
2025/7/25（五） 19:30
2025/7/26（六） 19:30

地點：
高雄巨蛋（高雄市左營區博愛二路757號）

▲江蕙2025《無・有》演唱會高雄場座位圖。（圖／翻攝自寬宏藝術官網）
▲江蕙2025《無・有》演唱會高雄場座位圖。（圖／翻攝自寬宏藝術官網）

相關新聞

江蕙高雄開唱！費玉清「現身」送上超狂大禮　張學友感性喊：想妳

江蕙今晚開唱！心情放鬆不忌口　粉絲盼江淑娜現身「買一送一」　

江蕙高雄今開唱！4大亮點、歌單、交通資訊一覽　6件事進場前必看

江蕙演唱會「加開座位」！高雄場票價、區域看這裡　火速手刀搶票