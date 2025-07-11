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▲吳思賢（如圖）MV遠赴杜拜取景，全身包得緊緊頂著高溫42度，相當難耐。（圖／華納音樂 提供）

吳思賢42度高溫沙漠拍MV 震撼場面全曝光

▲吳思賢（如圖）看到拍攝成果，覺得一切辛苦都不算什麼，「希望大家可以看到最真實的我！」（圖／華納音樂提供）

演唱作三棲歌手吳思賢（小樂）睽違9年回歸歌壇，今（11）日推出第3張個人專輯《Let Go》，首波同名主打〈Let Go〉MV遠赴杜拜拍攝，吳思賢表示自己很多家人都住在杜拜，再加上杜拜的沙漠景觀非常遼闊、壯觀，符合歌曲內「一無所有」的概念，見他化身杜拜帥氣小王子直呼喜歡，怎料下秒卻哀苦喊天，原因是在杜拜的沙漠拍攝，氣溫高達42度，又要全身包緊緊，「每天我們大概凌晨2、3點就要起來，就是要在比較不熱的氣候下拍。」吳思賢《Let Go》專輯找來國際頂流音樂團隊聯手打造，分別是曾與EXO、Justin Bieber、Anderson Paak、Dean、Super Junior、Taeyeon等重量級歌手合作的國際級音樂製作人Hyuk Shin、音樂小天王派偉俊Patrick Brasca以及屢獲國際肯定的王牌製作人米奇林MCKY，頂級製作團隊一同打造最上流的10首金曲。在全新MV中，吳思賢遠赴杜拜取景，在一片沙漠中騎上駱駝，穿著在地的服裝，化身杜拜小王子，說簡直就像是電影《沙丘》裡面的服裝，沒想到鏡頭外的吳思賢，卻是叫苦連天，原因是在杜拜的沙漠拍戲時，氣溫高達42度，又要全身包得緊緊，「每天我們大概凌晨2、3點就要起來，就是要在比較不熱的氣候下拍攝！」雖然陽光炙熱，再加上在沙漠裡移動困難，不過吳思賢看到拍攝成果之後，覺得一切辛苦都不算什麼了，「希望大家可以看到最真實的我」，吳思賢也於7月15日在西門町樂聲戲院包下影廳，預備展現包括〈Let Go〉等4首歌在內的MV大銀幕首映會，要讓參與的媒體與歌迷一起見證小樂籌備多年帶來的全新視聽震撼饗宴。特別的是，吳思賢專輯封面也展現苦心鍛鍊多年的壯碩身材，大裸胸、腹肌噴發manpower，最後加碼公布新專輯3場北中南簽名會，將於本月19日在台北松菸、27日在台中廣三SOGO以及8月2日在高雄夢時代購物中心，邀請粉絲近距離與他一起現場互動，「迫不及待見到大家了！」