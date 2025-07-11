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▲江蕙（如圖）為《無・有》演唱會準備了企劃、內容編排、舞台設計及妝髮服等4方面看點。（圖／寬宏藝術提供）

江蕙《無・有》自己來！4亮點回饋歌迷

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▲高雄巨蛋平面圖（圖／翻攝自高雄巨蛋官網）

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📌江蕙2025《無・有》演唱會高雄場資訊

▲江蕙2025《無・有》演唱會高雄場座位圖。（圖／翻攝自寬宏藝術官網）

睽違10年，江蕙重回歌唱舞台，今（11）日起於高雄巨蛋展開8天的2025《無・有》演唱會，將用美妙歌聲及華麗演出回饋廣大歌迷，隨著演唱會開唱倒數，外界也十分期盼江蕙今晚的演出，江蕙為了以最完美的狀態登上舞台，這次演出將以純粹的音樂陪伴大家，全場不會安排嘉賓，將以最完整的動人之聲，與歌迷共同度過珍貴夜晚。此次演唱會，，每個環節江蕙皆親自參與討論，對於每個細節都以最高標準來要求與討論，只盼在演唱會上與歌迷再相見時，不辜負大家的支持與期望！也力求演唱會上每個環節不出差錯，江蕙與團隊先前就密集彩排與走位演練，考量健康安全，排練現場所有人都配戴口罩，但在舞蹈室練習時，她發現舞者一邊跳舞一邊戴口罩十分辛苦，便貼心表示：「你們拿下來吧，我戴就好。」這句話讓團隊備感窩心，也再次印證她不只歌聲動人，待人處事更是溫暖細膩，貴為天后卻沒擺任何架子。【捷運】高雄捷運紅線R14巨蛋站，請於5號出口出站。【公車】1. 漢神巨蛋站：環狀168、24、紅62、1002. 博愛路口站：2173. 裕誠路：3、16、紅364. 新庄仔路：915. 博愛路：301【高鐵】高鐵左營站：搭乘高鐵至左營站下車，由2號出口轉乘高雄捷運至R14巨蛋站5號出口。【自行開車】1.經由高速公路：(1) 走國道三號(二高)北上南下→國10（國道第十號高速公路）往西→下大中二路 →往西走大中二路約500公尺→左轉走博愛路約1.4公里→右轉走新莊仔路約100公尺 →左轉新榮街約100公尺即到達綜合體育館停車場。(2) 走國道一號(中山高)北上南下→國10（國道第十號高速公路）往西→下大中二路 →往西走大中二路約500公尺→左轉走博愛路約1.4公里→右轉走新莊仔路約100公尺 →左轉新榮街約100公即到達綜合體育館停車場。2. 經由省道台一線：由南向北－民族路（省道台一線）→往西走明誠路約1.6公里→右轉南屏路約700公尺 →左轉新榮街即到達綜合體育館停車場。由北向南－民族路口與天祥路口右轉往西方向行駛約1公里，經新莊路口與新榮路口左轉 約100公尺，進入高雄巨蛋停車場。3. 經由省道台十七線：走中華一路（省道台十七線）→往東走明誠路約800公尺→左轉南屏路約700公尺 →左轉新榮街即到達綜合體育館停車場。〈傷心酒店〉〈甲你攬牢牢〉〈紅線〉〈當時欲嫁〉〈藝界人生〉〈夢中的情話〉〈心狠手辣〉〈博杯〉〈女人的故事〉〈花香〉〈笑看紅塵夢〉〈故鄉的歌〉〈落雨聲〉〈秋雨彼一暝〉〈無情人請你離開〉〈返來阮身邊〉〈惜別的海岸〉〈花若離枝〉〈炮仔聲〉〈半醉半清醒〉〈無人熟識〉〈我愛過〉〈酒後的心聲〉〈無言花〉〈港都戀歌〉1・，本場次非親子節目，建議六歲以上觀眾觀賞，票券限使用一次，勿隨意購買來路不明的票券，以免自身權益受損；購買各種優惠票券者，需於購票與使用時依規定出示相關證明文件。2・及攝錄影音器材、自拍神器、LED燈牌、板凳類自行加高裝置等影響節目進行及其他觀眾觀賞權益之物品。違反者主辦單位有權將該物品收取保管，待活動結束時統一發還。3・場內嚴格禁止拍照、攝影、錄音及手機直播等違反著作權、肖像權之行為，如經發現，現場人員有權立即刪除本場活動影音資料，主辦單位有權要求違反者離場，並禁止再行進入會場，且保留法律追訴權。4・基於公共安全，場內禁止攜帶外食、飲料、寵物、不得吸煙、嚼食檳榔、飲酒、任何種類之金屬、玻璃、雷射筆、煙火或任何危險物品進場。5・各表演場館有其入場規定，請持票觀眾務必遵守主辦單位及各表演場館各項規定，如有干擾演出秩序之行為，主辦單位有權要求違反者離場，並禁止再行進入會場。6・，訂票會員本人須攜帶並出示足以證明本人身分之有效證件正本（需有照片），驗證確認無誤後方可入場，如資料不符將無法入場。