江蕙自2015年告別歌壇後，再度重拾麥克風，今（11）日於高雄巨蛋展開2025《無・有》演唱會首場，稍早一開場帶來〈甲你攬牢牢〉、〈無言花〉及〈月娘啊聽我講〉，宏亮又溫暖的嗓音動人心弦，令台下聽眾聽得陶醉，唱完3曲，江蕙與睽違10年沒見面的歌迷再相聚，她難忍情緒潰堤淚崩，「謝謝你們！大家晚安、大家好！看到大家我還是忍不住，我相信我在問候大家好的時候，你們應該會更擔心我好不好，如果我不好，我就不會在這邊唱歌，我現在是健康寶寶了！我覺得自己很幸運，能夠得到很多保佑，很多朋友的鼓勵。」
江蕙台上淚崩！抗癌住院歷程曝光
江蕙2015年罹癌，這10年來積極抗癌，多次面臨生死交關，肺栓塞、大出血等接連而來，就連她最重視的嗓音都受到波及，嗓子沙啞、無法開口說話，如今回歸開唱，江蕙看到坐在台下的萬名歌迷，忍不住情緒流下感動淚水，「我還是忍不住，我相信我在問候大家好的時候，你們應該會更擔心我好不好，如果我不好，我就不會在這邊唱歌，我現在是健康寶寶了！我覺得自己很幸運，能夠得到很多保佑，很多朋友的鼓勵！」
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江蕙也分享道，原本第3曲〈月娘啊聽我講〉被總導演陳鎮川建議擺放在Talking環節之後再唱，可江蕙反對，她苦笑說這樣會哭，原來這首歌對她來說別具意義，「我那時候在醫院的時候，每天都唱這首歌，就是希望上天保佑我，還能夠再站在舞台上，剛剛陳鎮川問我『妳會哭嗎？』哇這下怎麼辦！」並以自身經歷，暖心呼籲歌迷定期檢查身體狀況，無論年少老幼，「要是拖著，小病變大病這樣不好！沒有健康的身體，就沒有幸福的未來喔！」
此次演唱會舞台、編制斥資數億元打造，規模更甚10年前，硬體部分，共設計45組升降舞台、2621片LED、1238顆燈光、寬度達64米的舞台大屏幕，為IMX的3倍，解析度達10K超高畫質、採用最新型號的音響系統，1顆音響及要價3千多萬，此次共使用了16顆，光是音響就要4.8億，以及1組高達13米的360度旋轉台，不昔成本打造絢爛舞台。
另外，此次演唱會由於機關、升降數量相當多，一共費時11天打造，且共安排4天進行彩排，每一個環節皆不敢掉以輕心，編制部分，邀請國樂、管樂、弦樂等跨領域樂手團隊，全員27人為歌曲打造磅礴且細膩的情感，而舞蹈方面，則邀來4位編舞老師、24位舞者，加上武術、布袋戲團隊，前置共排練40天，只為呈現最完美的演唱會給聽眾！
📌江蕙2025《無・有》演唱會高雄場資訊
時間：
2025/7/11（五） 19:30
2025/7/12（六） 19:30
2025/7/15（二） 19:30
2025/7/18（五） 19:30
2025/7/19（六） 19:30
2025/7/22（二） 19:30
2025/7/25（五） 19:30
2025/7/26（六） 19:30
地點：
高雄巨蛋（高雄市左營區博愛二路757號）
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江蕙2015年罹癌，這10年來積極抗癌，多次面臨生死交關，肺栓塞、大出血等接連而來，就連她最重視的嗓音都受到波及，嗓子沙啞、無法開口說話，如今回歸開唱，江蕙看到坐在台下的萬名歌迷，忍不住情緒流下感動淚水，「我還是忍不住，我相信我在問候大家好的時候，你們應該會更擔心我好不好，如果我不好，我就不會在這邊唱歌，我現在是健康寶寶了！我覺得自己很幸運，能夠得到很多保佑，很多朋友的鼓勵！」
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此次演唱會舞台、編制斥資數億元打造，規模更甚10年前，硬體部分，共設計45組升降舞台、2621片LED、1238顆燈光、寬度達64米的舞台大屏幕，為IMX的3倍，解析度達10K超高畫質、採用最新型號的音響系統，1顆音響及要價3千多萬，此次共使用了16顆，光是音響就要4.8億，以及1組高達13米的360度旋轉台，不昔成本打造絢爛舞台。
另外，此次演唱會由於機關、升降數量相當多，一共費時11天打造，且共安排4天進行彩排，每一個環節皆不敢掉以輕心，編制部分，邀請國樂、管樂、弦樂等跨領域樂手團隊，全員27人為歌曲打造磅礴且細膩的情感，而舞蹈方面，則邀來4位編舞老師、24位舞者，加上武術、布袋戲團隊，前置共排練40天，只為呈現最完美的演唱會給聽眾！
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地點：
高雄巨蛋（高雄市左營區博愛二路757號）