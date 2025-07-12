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▲李炳憲在韓國獲獎無數，還成為史上第3位獲得青龍、百想、大鐘影帝的演員。（圖／IG byunghun0712）

韓國影帝李炳憲今（12）日迎來55歲生日，近年他憑《魷魚遊戲》中的「面具人」再度登上話題高峰，人氣與實力兼具。不過影帝的演藝路途非坦途，出道後不僅扛下父親留下的10億韓元債務，還在2014年爆出遭女團成員與模特兒聯手偷拍勒索醜聞，形象一度跌落谷底，所幸妻子李珉廷選擇原諒，共同挺過低潮。李炳憲出身平凡，早年父親因金融危機自責去世，他決定繼承10億韓元債務為父還債，導致身心俱疲，一度罹患心理疾病，卻仍堅持演出無間斷，不過卻在2013年與小11歲女星李珉廷結婚後，爆發桃色風波，被「GLAM」成員多喜與模特兒李智妍勒索，陷入輿論攻擊，所幸夫妻感情穩固，婚後育有一子一女，逐漸重塑公眾形象。事實上，李炳憲也是首位打入好萊塢主流市場的韓國演員，自39歲起先後參演《特種部隊》、《魔鬼終結者》、《絕地7騎士》等動作鉅片，更一度衝上IMDb演員熱搜榜第23名，創下韓國演員歷史紀錄。除了在國際影壇嶄露頭角，李炳憲也積極耕耘影集領域，主演《白頭山》、《萬惡新世界》均獲好評。演技方面，李炳憲橫掃韓國3大電影獎，成為國內第3位獲青龍、百想、大鐘「影帝大滿貫」的男星，其中僅大鐘賞便4度封帝，堪稱韓影代表人物。他近期在《魷魚遊戲》第3季續任主角，也再度證明其實力不容小覷。和李炳憲同為7月12日壽星的還有中國演員劉濤、台灣旅美棒球員林昱珉，另外這天也是台灣的「聾啞節」。另外1957年的7月12日，台灣與巴拉圭建交。