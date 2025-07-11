GD（G-Dragon、本名：權志龍）台北小巨蛋演唱會如火如荼進行中，一開場就有新亮點，就是開場服已不再是火紅玫瑰，今（11）日晚，天王破天荒換上全新七彩玫瑰裝示人，他唱完《HOME SWEET HOME》後更是連喊5次中文：「你好～」1萬名V.I.P跟著回「你好」，場面超爆笑！
GD台北小巨蛋開唱，各種預告、精彩內容一次看：
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GD這次的「Übermensch」演唱會，截至上一場（7／7）澳洲墨爾本場次，開場的《POWER》、《HOME SWEET HOME》服裝，都是豔麗玫瑰花套服；今天他一登上台北小巨蛋，則是以七彩玫瑰衣服示人，等於這套新衣是台灣首度亮相，為了台灣V.I.P誠意破表！
他唱完《POWER》、《HOME SWEET HOME》後，喊了中文：「你好～」沒想到全場跟著回「你好」，GD揮手加碼再喊4次，還不忘搭配揮手的動作，招牌奶音加上可愛手勢，全場歌迷笑翻天。
GD也表示：「今天是第一天、第一場秀，2025 Übermensch台北演唱會！」隨後看向2樓、3樓，直呼大家「好漂亮」，更說道：「G-Dragon is back！」還作勢要大家尖叫大聲點，「大家準備好了沒？準備好PARTY了嗎？Do you love me？」更提到本次演出還有第2場、第3場，「看哪一場比較好哪？」此時全場陷入瘋狂、尖叫掀頂，
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他唱完《POWER》、《HOME SWEET HOME》後，喊了中文：「你好～」沒想到全場跟著回「你好」，GD揮手加碼再喊4次，還不忘搭配揮手的動作，招牌奶音加上可愛手勢，全場歌迷笑翻天。
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