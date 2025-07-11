等候10年，天后江蕙今（11）日在高雄巨蛋展開2025《無・有》演唱會，首場演出帶來〈甲你攬牢牢〉、〈無言花〉及〈月娘啊聽我講〉等多首經典曲目，宏亮又溫暖的嗓音動人心弦，為了感謝、滿足等待多年的歌迷，她大量刪減Talking長度，將原先編排的25首歌曲改成近40首歌曲，怎料到了演唱會尾聲，江蕙無預警祭出「限定安可」橋段，還開放點歌1首〈甲你攬牢牢〉，事後坦承「我們真的沒準備安可，只有今天喔！謝謝你們，早點回家！謝謝大家，愛你們！」
江蕙唱完〈博杯〉後，她一個大鞠躬為首日演出謝幕，本來設定沒有安可環節，怎料她下台後摘掉耳機，聽到台下萬名粉絲狂嘶吼「安可！」火速跟經紀團隊、總導演陳鎮川討論，趕緊站上升降舞台，重回舞台跟離不去的歌迷再見面，還開放點歌1首〈甲你攬牢牢〉，唱完之後，她接著說「我們真的沒準備安可，只有今天喔！謝謝你們，早點回家！謝謝大家，愛你們！」
今日台娛新聞一手掌握：
📌看更多／八三夭颱風天拚了！單車飆高雄「騎到一半出意外」 活動被迫中斷
📌看更多／吳思賢拍MV玩命！「42度高溫沙漠」取景哭天喊地 震撼場面全曝光
📌看更多／56歲陶喆無預警「3喜臨門」！宣布邁入全新階段：人生的交叉路口
值得一提的是，高雄市長陳其邁儘管忙於救災中，仍不為了歡迎江蕙到高雄開唱，透過團隊送上宵夜給江蕙演唱會的全體工作人員，包含到場的媒體朋友，貼心舉動讓辛苦的工作人員感到窩心。
此次演唱會舞台、編制斥資數億元打造，規模更甚10年前，硬體部分，共設計45組升降舞台、2621片LED、1238顆燈光、寬度達64米的舞台大屏幕，為IMX的3倍，解析度達10K超高畫質、採用最新型號的音響系統，1顆音響及要價3千多萬，此次共使用了16顆，光是音響就要4.8億，以及1組高達13米的360度旋轉台，不昔成本打造絢爛舞台。
另外，此次演唱會由於機關、升降數量相當多，一共費時11天打造，且共安排4天進行彩排，每一個環節皆不敢掉以輕心，編制部分，邀請國樂、管樂、弦樂等跨領域樂手團隊，全員27人為歌曲打造磅礴且細膩的情感，而舞蹈方面，則邀來4位編舞老師、24位舞者，加上武術、布袋戲團隊，前置共排練40天，只為呈現最完美的演唱會給聽眾！
📌江蕙2025《無・有》演唱會高雄場資訊
時間：
2025/7/11（五） 19:30
2025/7/12（六） 19:30
2025/7/15（二） 19:30
2025/7/18（五） 19:30
2025/7/19（六） 19:30
2025/7/22（二） 19:30
2025/7/25（五） 19:30
2025/7/26（六） 19:30
地點：
高雄巨蛋（高雄市左營區博愛二路757號）
我是廣告 請繼續往下閱讀
今日台娛新聞一手掌握：
📌看更多／八三夭颱風天拚了！單車飆高雄「騎到一半出意外」 活動被迫中斷
📌看更多／吳思賢拍MV玩命！「42度高溫沙漠」取景哭天喊地 震撼場面全曝光
📌看更多／56歲陶喆無預警「3喜臨門」！宣布邁入全新階段：人生的交叉路口
值得一提的是，高雄市長陳其邁儘管忙於救災中，仍不為了歡迎江蕙到高雄開唱，透過團隊送上宵夜給江蕙演唱會的全體工作人員，包含到場的媒體朋友，貼心舉動讓辛苦的工作人員感到窩心。
此次演唱會舞台、編制斥資數億元打造，規模更甚10年前，硬體部分，共設計45組升降舞台、2621片LED、1238顆燈光、寬度達64米的舞台大屏幕，為IMX的3倍，解析度達10K超高畫質、採用最新型號的音響系統，1顆音響及要價3千多萬，此次共使用了16顆，光是音響就要4.8億，以及1組高達13米的360度旋轉台，不昔成本打造絢爛舞台。
另外，此次演唱會由於機關、升降數量相當多，一共費時11天打造，且共安排4天進行彩排，每一個環節皆不敢掉以輕心，編制部分，邀請國樂、管樂、弦樂等跨領域樂手團隊，全員27人為歌曲打造磅礴且細膩的情感，而舞蹈方面，則邀來4位編舞老師、24位舞者，加上武術、布袋戲團隊，前置共排練40天，只為呈現最完美的演唱會給聽眾！
📌江蕙2025《無・有》演唱會高雄場資訊
時間：
2025/7/11（五） 19:30
2025/7/12（六） 19:30
2025/7/15（二） 19:30
2025/7/18（五） 19:30
2025/7/19（六） 19:30
2025/7/22（二） 19:30
2025/7/25（五） 19:30
2025/7/26（六） 19:30
地點：
高雄巨蛋（高雄市左營區博愛二路757號）