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美國知名配音員詹姆斯卡特卡思卡特（James Carter Cathcart）7月9日癌逝，享壽71歲，兩年前他確診咽喉癌，積極接受治療的情況下，還忍痛完成最終章的配音，詹姆斯生前配過許多經典動漫中的角色，包括《寶可夢》中的小次郎、喵喵、大木博士等。根據外媒報導，詹姆斯是因咽喉癌病逝，他自2023年確診罹癌之後，積極面對治療，還完成了《寶可夢：旅途 最終章》的配音才宣布退休，不過最後仍不敵病魔，其妻子瑪莎雅各比（Martha Jacobi）透過社群平台證實噩耗。詹姆斯1954年1月出生，就讀密西根州 Interlochen 藝術學院，1998年加入《寶可夢》配音團隊，除此之外《遊戲王》、《航海王》和《音速小子》都能聽到他的聲音。詹姆斯曾在訪問中提到，「誰能想到，20年前我們開始做的節目，到現在還能繼續，還有新一代的孩子愛著寶可夢。」他的離世讓整個配音界相當不捨，喬伊護士和果然翁的聲優埃里卡施羅德（Erica Schroeder）也發文，「世界會想念你。」而詹姆斯除了妻子之外，還有2名女兒、1名兒子。