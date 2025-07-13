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▲GD三天的小巨蛋演唱會，總計吸引3.6萬人朝聖。（圖／(C) GALAXY CORPORATION）

GD（G-Dragon、本名：權志龍）11日至今（13）日的3場台北小巨蛋演唱會圓滿落幕，3天總計吸引3.6萬人朝聖，GD最後也累到倒地清唱《月亮代表我的心》，更是加碼繞一樓全場貼近粉絲，並再度提到BIGBANG一定會合體回歸；雖然他們出道至今20年，但與大聲、太陽依舊沒有變，要大家再等他們一下，很快就會見面。GD已經連3天字句不離BIGBANG，今晚他再次提到成員，看向包廂Cue到太陽跟大聲，害大家誤會2位成員來台合體；後來GD說他跟太陽跟大聲一同壯大了BIGBANG，便抱抱自己說聲辛苦了，也提到以前的他是個男孩，現在的GD已經是成熟的男人。雖然已經出道20年，但GD說：「但我一樣都沒有變，我可以做到嗎？」台下粉絲大喊：「你可以！」GD也大聲回應「我可以！」最後他以中文「謝謝」跟台灣的V.I.P鞠躬道謝，因為沒有大家，他也沒有辦法來台演唱會。此外，今天的安可《THIS LOVE》、《1 YEAR》2首歌曲表演，GD不同第一天與第二天只待在搖滾區同樂，則是走到一樓最後面「繞全場」貼近大家，讓站在後排的歌迷大暴動，場面險象環生，GD不只照顧一樓搖滾區的歌迷，連二樓看台區的粉絲也有顧到，搞笑比出各種搞怪姿勢，心情特別愉悅。GD這次的演唱會總計帶來19首歌曲表演，不管是經典舊歌《CRAYON》、《ONE OF A KIND》、《WHO YOU》、《HEARTBREAKER》，還是《POWER》、《HOME SWEET HOME》、《TOO BAD》等新曲都有，最後一首壓軸，則是以GD人生最重要的《無題》作結，3天小巨蛋之旅圓滿結束。