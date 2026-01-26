我是廣告 請繼續往下閱讀

面對丹佛高原的嚴寒風雪，新英格蘭愛國者展現了鋼鐵般的意志！在今（26）日舉行的美聯冠軍賽（AFC Championship）中，愛國者四分衛梅耶（Drake Maye）在惡劣天候下雖然傳球受限，但靠著雙腳跑出關鍵碼數並跑進全隊唯一達陣，搭配角衛岡薩雷茲（Christian Gonzalez）在比賽最後2分11秒的致命抄截，終場愛國者就以10：7驚險擊敗由替補四分衛領軍的丹佛野馬，成功奪下隊史第12張超級盃門票。這場比賽在攝氏零度以下的低溫中開打，下半場更飄起大雪，導致雙方進攻舉步維艱。兩隊踢球員受風雪影響，合計錯失了4次射門機會。愛國者四分衛Drake Maye本場傳球僅推進86碼，但他展現優異的運動能力，全場自行衝球推進68碼。上半場愛國者一度以0：7落後，但防守組製造對手失誤，讓Maye在第二節末段獲得絕佳進攻位置，最終他親自持球衝進6碼達陣區，將比數扳平。下半場風雪加劇，愛國者靠著一波耗時9分半鐘、長達16次進攻的推進，最終由踢球員博雷加萊斯（Andy Borregales）在雪中踢進23碼致勝射門，取得10：7領先。丹佛野馬此役面臨重大打擊，主戰四分衛尼克斯（Bo Nix）因上週右腳踝骨折動刀缺陣，改由前愛國者球員斯蒂德姆（Jarrett Stidham）臨危受命先發。Stidham雖在首節傳出一記達陣給薩頓（Courtland Sutton），但關鍵時刻的失誤成為致命傷。比賽最後2分11秒，野馬攻至愛國者36碼線試圖逆轉或追平，但Stidham的傳球遭到愛國者角衛Christian Gonzalez精彩抄截，直接斷送了丹佛的反撲希望。愛國者新任總教練佛瑞貝爾（Mike Vrabel）執教首季便率隊殺入超級盃，他也成為NFL超級盃時代以來，第3位率隊僅得10分（或以下）卻能贏得聯盟冠軍賽的球隊。此外，這場勝利也是愛國者隊史第40場季後賽勝利，正式超越舊金山49人（49ers），獨居NFL史上季後賽勝場數第一。賽後Drake Maye激動表示：「我為這支球隊感到驕傲，這是一場與大自然的搏鬥。我們的防守組太不可思議了，這場勝利屬於每一個人。」愛國者接下來將前進第60屆超級盃（Super Bowl 60），力拚隊史第7座隆巴迪金盃（Lombardi Trophy）。