即便是丹佛高原上肆虐的暴風雪，也無法阻擋新英格蘭愛國者重返榮耀的腳步。在今（26）日的美聯冠軍賽中，這支球隊在弗拉貝爾（Mike Vrabel）執教的第一個賽季，便成功客場擊敗丹佛野馬，自2018年賽季以來首度殺回超級盃，正式宣告「後布雷迪（Tom Brady）時代」重建完成。不過，誰能想到，這條通往決賽的道路，竟然比上週險勝休士頓德州人的比賽還要崎嶇難行？這一切都是靠著愛國者當家四分衛梅伊（Drake Maye）的雙腳。比賽初期，愛國者的進攻線在保護四分衛梅伊顯得力不從心，頻頻遭到丹佛菁英級傳球衝擊的施壓。反觀野馬隊，替補受傷的尼克斯（Bo Nix）先發的史蒂漢（Jarrett Stidham），開局便展現出驚人的自信。他先是一記52碼長傳找到馬文·米姆斯（Marvin Mims）撕裂防線，隨後在第一節成功連線薩頓（Courtland Sutton）達陣。那時，你可以看到史蒂漢臉上的笑容。他找到了節奏，似乎掌控了比賽。但他殊不知，大自然與愛國者的防守組，正準備在比賽後段給他上一課。野馬總教練佩頓（Sean Payton）顯然也沒料到局勢的逆轉。比賽早段，他放棄了能讓球隊取得10：0 領先的射門機會，選擇在愛國者14碼線挑戰「4th-and-1」強攻，結果失敗收場。回頭來看，這個決定成為了整場比賽的分水嶺，愛國者防守組在關鍵時刻挺身而出，擋下了這一波攻勢。隨後，愛國者線衛埃利斯（Christian Elliss）在野馬的進攻回合中，迫使史蒂漢發生掉球失誤，讓愛國者獲得了絕佳的得分位置。梅伊沒有浪費這份大禮，以一記6碼衝球達陣扳平戰局。到了中場休息時，里高Empower球場（Empower Field at Mile High）的天空破了洞，整個體育場變成了一顆巨大的「雪花球」，比賽徹底演變成了一場關於防守與保護球權的雪地戰。這或許不是最賞心悅目的30分鐘，但愛國者防守組再次證明了他們的價值。他們在整個下半場徹底封鎖了野馬隊的攻勢，讓對手一分未得，最終以10：7守住勝利。雖然愛國者四分衛梅伊全場傳球僅21傳10中、送出86碼，但他用雙腳跑出了65碼。這位二年級四分衛延續了他在季後賽的強心臟表現，當戰局膠著時，他總能挺身而出，包括一次關鍵的28碼衝球，以及第四節末段「冷凍」比賽的關鍵表現。愛國者終於回來了。這是自2018年以來，他們首次重返超級盃舞台。當然，進攻鋒線仍有待修正，球迷也只能祈禱梅伊在氣候更溫暖乾燥的決賽場地能有更好的發揮。但在經歷了嚴酷的季後賽考驗後，憑藉著鋼鐵般的防守與關鍵時刻的抗壓性，他們將有機會為球隊舉起隊史第7座隆巴迪金盃（Lombardi Trophy）。