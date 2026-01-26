我是廣告 請繼續往下閱讀

新英格蘭愛國者今（26）日在美聯冠軍賽以10：7險勝丹佛野馬，這支老牌勁旅不僅成功搶下第60屆超級盃（Super Bowl LX）的入場券，更在一夜之間改寫了NFL的歷史。僅僅一個賽季前，他們還是在分區墊底的魚腩球隊，如今卻將與西雅圖海鷹或洛杉磯公羊爭奪至高榮耀，愛國者的這趟驚奇之旅，確立了兩項前無古人的聯盟新紀錄。愛國者本季展現了極其強悍的「奧客」本色。雖然丹佛野馬在例行賽戰績與愛國者同為14勝3敗，但野馬靠著對戰共同對手的優勢取得美聯第一種子，因此這場美聯冠軍賽在丹佛主場舉行。這意味著週日的比賽是愛國者本季的第9場客場賽事。令人驚嘆的是，算上例行賽的8場客場全勝（包括擊敗邁阿密海豚、水牛城比爾、紐奧良聖徒、田納西泰坦、坦帕灣海盜、辛辛那提孟加拉虎、巴爾的摩烏鴉與紐約噴射機），再加上這場季後賽客場勝利，愛國者成為NFL史上第一支在單一賽季達成「客場9勝0敗」完美戰績的球隊。值得一提的是，超級盃被視為中立場地賽事，因此這項客場不敗紀錄已確定鎖定。而在第60屆超級盃中，代表美聯出戰的愛國者將被指定為主場球隊。愛國者的翻身劇本堪稱好萊塢等級。在2023與2024賽季，他們皆以慘澹的4勝13敗作收，連兩年處於聯盟後段班。然而，在總教練弗拉貝爾（Mike Vrabel）接手的第一個賽季，球隊脫胎換骨。愛國者正式成為NFL史上第一支「前一年吞下13敗，隔年卻能殺進超級盃」的隊伍。這種從谷底直衝雲霄的表現，證明了球隊重建的驚人效率。除了球隊紀錄，總教練弗拉貝爾個人也有望寫下歷史。他在球員時期曾效力愛國者，並隨隊拿過3座超級盃冠軍（第36、38、39屆）。如果他能率隊在第60屆超級盃封王，將成為聯盟史上第一位「以球員和總教練身分在同一支球隊奪冠」的傳奇人物。Vrabel 賽後謙虛地將功勞歸給團隊：「贏得比賽的是球員，不是我。但我會盡我所能，與教練團一起讓大家為決賽做好準備。」