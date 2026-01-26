我是廣告 請繼續往下閱讀

曾在季後賽處女秀慘遭滑鐵盧的四分衛達諾（Sam Darnold），如今完成了最不可思議的救贖之旅。在今（26）日舉行的國聯冠軍賽（NFC Championship）中，這位帶傷上陣的8年級老將傳出346碼與3次達陣，搭配海鷹隊引以為傲的防守組在關鍵時刻發揮，終場西雅圖海鷹以31：27驚險擊敗洛杉磯公羊，成功挺進第60屆超級盃。這是海鷹隊史第4度闖入超級盃，也是自11年前（第49屆）惜敗給新英格蘭愛國者後的首次回歸。命運巧妙安排，兩週後他們將在加州聖塔克拉拉的李維斯體育場（Levi’s Stadium），再次與當年的冤家愛國者隊狹路相逢，上演復仇之戰。海鷹總教練麥克唐納（Mike Macdonald）執教僅第二年便率隊爭冠，與本季輾轉來到第5支球隊的達諾寫下了勵志篇章。達諾賽後激動表示：「這太不可思議了。能與這群隊友和教練團一起達成目標，對我來說意義非凡。」這場比賽戰況膠著至最後一刻。比賽末段，落後4分的公羊隊攻至海鷹6碼線，面臨「4th-and-4」的生死關頭。公羊名帥麥瓦（Sean McVay）選擇強攻，主戰四分衛史塔福（Matthew Stafford）試圖將球傳進達陣區，卻遭到海鷹角衛威瑟斯彭（Devon Witherspoon）精彩破壞，直接粉碎了公羊的逆轉希望。雖然公羊在最後25秒重新拿回球權，但新星納庫亞（Puka Nacua）在最後一擊於中場附近遭擒抱，比賽就此定格。這場比賽還有許多讓球迷錯亂的亮點。海鷹隊的關鍵得分之一，竟來自達諾傳給前公羊一哥庫普（Cooper Kupp）的13碼達陣；而公羊隊也有亞當斯（Davante Adams）接獲達陣。海鷹年輕外接手恩吉巴（Jaxon Smith-Njigba）此役表現更為耀眼，全場10次接球貢獻153碼並有1次達陣，創下隊史季後賽第二高的接球碼數紀錄。公羊四分衛史塔福雖繳出374碼、3達陣的優質數據，但球隊全場關鍵失誤頻傳。第三節公羊接球員史密斯（Xavier Smith）發生接球失誤，讓海鷹隊獲得絕佳機會，隨後達諾立刻連線博博（Jake Bobo）得分，將領先擴大至24：13，成為比賽重要分水嶺。儘管公羊曾靠著海鷹角衛伍倫（Riq Woolen）一次不理智的挑釁犯規延續攻勢，並由納庫亞跑出34碼達陣追近比分，但最終仍無法突破海鷹防守組的銅牆鐵壁。