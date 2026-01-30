我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年世界棒球經典賽（WBC）戰火進入倒數階段，中華隊目前正在高雄國家運動訓練中心全力備戰。行政院院長卓榮泰今日（30）特別南下視察集訓狀況，除了親自為選手加油打氣，更致贈20萬元加菜金，由隊長陳傑憲代表接受。卓院長期勉中華隊能帶著全台灣國人的祝福，在「冠軍之路」上持續挺進。卓榮泰院長在致詞時提到，2024年世界12強棒球賽中華隊奪冠的畫面至今仍讓國人熱血沸騰。他分享自己日前觀賞了《冠軍之路》電影，對球員們背後的汗水與淚水深受感動。院長直言，中華隊走過的是一條不平凡的道路，每位國手展現的拚勁與自信，不僅凝聚了國人的向心力，更是台灣精神的縮影。對於即將到來的經典賽，卓榮泰強調這是棒球界的最高層級賽事，全台灣都在期待中華隊再創佳績。他也特別叮囑選手，在接下來的高強度備戰與比賽中，務必將自身安全與健康放在首位。卓院長表示，政府會成為球隊最強大的後盾，期盼選手們能「快樂比賽、全力發揮」。最後，院長代表國人送上最真摯的祝福，期許這群「台灣戰士」能再次驚艷世界。本屆經典賽中華隊被分在預賽C組，將與日本、韓國、澳洲及捷克同組較量。日前運動部部長李洋就曾致贈20萬元的「加菜金」慰勞選手辛苦，並核發6000萬元挺中華隊，此外中職聯盟獻上50萬，棒協也有20萬加菜金。