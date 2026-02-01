我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）今（1）日在球迷感謝祭中明確表示，隊中超級巨星大谷翔平在3月的經典賽（WBC）將「專職打者」，確定不會登板投球，並表示這是大谷自己的決定。然而，大谷受訪時卻語帶保留，表示登板與否還不確定，仍在與球團溝通中。針對大谷翔平是否能在2026經典賽再現二刀流神蹟，道奇總教練羅伯斯給出了明確答案：「他不會在WBC投球。這是他自己的決定。」羅伯斯認為，考慮到大谷去年才剛從傷病中復出，為了確保2026年的大聯盟賽季能全面展現二刀流實力，不登板是正確的決定。不過，羅伯斯也為道奇迷帶來好消息，他承諾大谷在接下來的賽季中將不再受限於投球數的限制，「我們不會特別限制他的投球局數，他將會是輪值中的核心角色。」至於另一名日籍強投山本由伸，羅伯斯則表示山本參賽意願強烈且狀態極佳，球團將全力支持他為日本隊效力。大谷翔平今日現身道奇球場，在氣溫直逼30度的熱氣下，一現身便引發球迷瘋狂。談到經典賽登板的可能性，大谷的說法顯然比教練更「模糊」了一些。大谷表示：「目前還不確定會不會投，會視身體狀態而定，雖然確定參賽並會以指定打擊來做準備，但登板一事仍會持續與球團溝通。」大谷更自曝調整進度順利，目前已進牛棚練投3、4次，每次投球量約30球，且已經開始投不同球種。對於今年沒有動手術、能以「正常節奏」迎接春訓，大谷顯然感到非常滿意。面對即將到來的經典賽連霸挑戰，大谷翔平笑說第一步是要先跟隊友「拜碼頭」。他表示：「這次日本隊有很多我不認識的球員，首先要從把名字和臉對起來、打招呼開始。」