⭐️三方交易詳細包裹如下⭐️

克里夫蘭騎士獲得： 艾利斯（Keon Ellis）、施洛德（Dennis Schroder）

沙加緬度國王獲得： 杭特（De'Andre Hunter）

芝加哥公牛獲得： 薩里奇（Dario Saric）、2枚次輪選秀權

施羅德根據《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）與《HoopsHype》名記Michael Scotto報導，克里夫蘭騎士、沙加緬度國王與芝加哥公牛已達成三方交易協議。騎士隊送出表現不如預期的前鋒亨特（De'Andre Hunter），換回交易市場上的大熱門艾利斯（Keon Ellis）以及「德國小跑車」施洛德（Dennis Schroder），這筆交易不僅強化了騎士後場，更為球隊省下驚人的5000萬美元（約新台幣15.79億元）開支。騎士隊無疑是這筆交易的大贏家。隨著當家主控加蘭（Darius Garland）傷癒復出在即，施洛德的加盟提供了立即的保險，能有效減輕米契爾（Donovan Mitchell）的持球負擔。此外，在「艾利斯爭奪戰」中騎士成功擊敗了包含湖人在內的多支聯盟強權。透過這筆送走亨特的交易，騎士隊成功從第二土豪線下船，不僅大幅降低奢侈稅壓力，也清出了未來的薪資空間，為休賽期的操作留有餘地。國王隊方面，由於陣中後衛過剩，包含去年樂透新人卡特（Devin Carter）與孟克（Malik Monk）的上場時間遭到壓縮，清出後衛群換取側翼戰力勢在必行。現年28歲、身高6呎8吋的亨特將為國王提供急需的防守身材與外線威脅，預計將與穆雷（Keegan Murray）搭檔。雖然亨特本季三分命中率下滑至30%，但在國王體系下，他有望找回去年接近40%的神準手感。這筆交易也讓國王清出了名額，得以將表現優異的年輕中鋒卡德威爾（Dylan Cardwell）轉為正式合約。值得一提的是，老將施洛德再度被送往克里夫蘭，而這已經是他職業生涯效力的第11支球隊，包含老鷹、雷霆、湖人、塞爾提克、火箭、猛龍、籃網、勇士、活塞、國王以及即將前往的騎士。這位曾在去年世界盃率領德國奪冠、並在底特律活塞展現領袖氣質的老將，將帶著他的經驗與韌性前往克里夫蘭。施羅德今日受訪時被問及交易一事，僅短短說道：「很開心……感謝國王。對騎士將帶來的新開始感到興奮。」公牛隊在此次交易中作為較弱勢的第三方，被動收下了薩里奇（Dario Saric）的合約並額外進帳2枚次輪籤。薩里奇具備外線能力的長人特質，或許能為公牛貧弱的內線板凳提供火力支援。