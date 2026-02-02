NBA美國職籃（National Basketball Association）2025-26賽季2月2日賽程，將進行10場比賽。其中焦點賽聚焦東西區豪門對決。目前位居東區第二、氣勢如虹的紐約尼克將坐鎮主場，迎戰排名西區第五的洛杉磯湖人。尼克隊正處於5連勝狀態，而湖人則渴望在客場證明其作為「逆轉專家」的強悍實力。
🏀紐約尼克（30勝18敗，西區第6）VS 洛杉磯湖人（29勝18敗，西區第5）
📍地點：紐約
🕤時間：2月2日（週一）早上8點00分
🏀數據解析
從目前的統計數據來看，紐約尼克是全聯盟主場戰力最強的球隊之一，本季主場戰績高達19勝6敗。尼克最可怕的地方在於防守與籃板爭搶，過去10場比賽讓對手場均僅得102.3分，展現極致的防守效率。進攻端則由唐斯（Karl-Anthony Towns）場均20分、11.8籃板坐鎮禁區，搭配阿努諾比（OG Anunoby）近期場均18.7分的穩定輸出。
相對之下，洛杉磯湖人則是進攻端的佼佼者，過去10場場均轟下 118.9 分。陣中王牌唐西奇（Luka Doncic）本季場均33.7分、7.8籃板及8.8助攻的準大三元數據傲視全聯盟，加上詹姆斯（LeBron James）過去10場穩定貢獻21.8分，湖人若能攻破尼克的鐵血防線，勝率將大增。值得一提的是，湖人本季在4分差以內的比賽擁有5勝0敗的「不敗紀錄」，抗壓性極強。
🏀關鍵看點
比賽重點在於外線與進攻籃板的爭奪。尼克場均投進15.0顆三分球，優於湖人的外線防守數據；而尼克場均13.6次進攻籃板（由羅賓森 Mitchell Robinson 領銜）也將考驗湖人的內線卡位。湖人能否發揮其50.6%的投籃命中率高效率得分，將是打破尼克5連勝的關鍵。
🏀運彩專家解盤
根據中華民國運動彩券發展協會（CSDA）分析師運彩勇壯解盤，綜合雙方攻守特性與近期狀態，本場有兩點值得注意：
1. 尼克的主場強勢與潛在隱憂： 尼克隊本季在主場的表現極為傑出，近期面對各類型的對手拉出一波連勝，足以證明其穩定性。然而，值得注意的是，尼克在近期的連勝中尚未真正受到極限施壓，面對擁有超級球星的隊伍，防守強度將面臨考驗。
2. 湖人的球星效應與爆發力： 客隊湖人雖然整體穩定性不如尼克，但陣中擁有多位頂級得分手（elite scorers）。只要他們能在一場比賽中整合戰力，絕對有能力與任何強隊抗衡，甚至製造威脅。這種不確定性讓預測勝負變得極具風險。既然勝負難料，但雙方都具備大量得分的本錢，預期比賽節奏將會相當明快。因此，避開勝負盤，投注 「全場大小分」 是最符合邏輯的選擇。
⚠️ 傷兵動態
兩隊目前的傷情報告也可能影響戰局。湖人隊後場核心奧斯汀·里維斯（Austin Reaves）目前因小腿受傷列為「每日觀察名單（Day to Day）」，而前鋒阿多·西埃羅（Adou Thiero）則因膝傷確定缺席。尼克隊方面，後衛麥克布萊德（Miles McBride）同樣因踝傷處於觀察狀態。
NBA 2024-25 賽季｜台灣時間 2026年2月2日（星期一）賽程表：
🟡NBA直播哪裡看？
2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
🟡電視轉播：
緯來體育台
美國主要轉播平台： ESPN、MSG、NBCS
🟡線上收看：
NBA League Pass、Line Today。
NBA 2024-25 賽季｜台灣時間 2026年2月2日（星期一）賽程表：
|公鹿（Milwaukee Bucks） @ 塞爾提克（Boston Celtics）
|4:30 AM
|籃網（Brooklyn Nets） @ 活塞（Detroit Pistons）
|7:00 AM
|公牛（Chicago Bulls） @ 熱火（Miami Heat）
|7:00 AM
|爵士（Utah Jazz） @ 暴龍（Toronto Raptors）
|7:00 AM
|國王（Sacramento Kings） @ 巫師（Washington Wizards）
|7:00 AM
|魔術（Orlando Magic） @ 馬刺（San Antonio Spurs）
|8:00 AM
|湖人（Los Angeles Lakers） @ 尼克（New York Knicks）
|8:00 AM
|快艇（Los Angeles Clippers） @ 太陽（Phoenix Suns）
|9:00 AM
|騎士（Cleveland Cavaliers） @ 拓荒者（Portland Trail Blazers）
|10:00 AM
|雷霆（Oklahoma City Thunder） @ 金塊（Denver Nuggets）
|10:30 AM
NBA League Pass、Line Today。