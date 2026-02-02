我是廣告 請繼續往下閱讀

▲布魯克斯在周日參加直播主N3on的直播時，被問到他認為「字母哥」最終會去哪裡。布魯克斯直言不諱地回答：「我聽說是勇士隊。」（圖／美聯社／達志影像）

隨著2月5日NBA美國職籃（National Basketball Association）交易截止日進入最後倒數，密爾瓦基公鹿隊超級球星「字母哥」揚尼斯·阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）的去向成為全聯盟最熱門的話題。近日，鳳凰城太陽隊的爭議前鋒、被球迷稱為「惡漢」的狄倫·布魯克斯（Dillon Brooks）在直播中爆料，他聽說「字母哥」可能會落腳金州勇士隊。布魯克斯在周日參加直播主N3on的直播時，被問到他認為「字母哥」最終會去哪裡。布魯克斯直言不諱地回答：「我聽說是勇士隊。」他進一步表示，如果兩屆MVP得主「字母哥」真的與史上最強射手柯瑞（Stephen Curry）成為隊友，這對NBA其他球隊來說將是一場噩夢。布魯克斯在直播中預言：「如果是那樣，全聯盟就玩完了（It would be over）。」直播主N3on也興奮地補充，想像「字母哥」代替格林（Draymond Green）與柯瑞進行擋拆配合，對手防線將在柯瑞的三分球威脅與「字母哥」的禁區轟炸間徹底崩潰。儘管布魯克斯看好這對強強聯手，但並非所有人都持正面態度。前勇士中鋒卡森斯（DeMarcus Cousins）在節目中質疑，科爾（Steve Kerr）教練的體系是否適合「字母哥」。卡森斯指出，科爾的戰術過於依賴無球掩護與誤導，而非「字母哥」習慣的傳統擋拆與單打，「我不確定Giannis是否適合那個體系」。然而，也有專家反駁，認為勇士為了把握柯瑞最後的奪冠視窗，絕對會為「字母哥」量身打造戰術。柯瑞優異的無球能力，能讓「字母哥」在開放球場中保持侵略性，兩人的組合將創造史無前例的進攻空間。據資深記者馬克·史坦（Marc Stein）報導，由於巴特勒（Jimmy Butler）賽季報銷，勇士為了配平薪資，極有可能將效力14年的功勳老將格林（Draymond Green）放入交易包裹中。格林週五對此豁達回應：「如果被交易，那就是生意的一部分。我昨晚睡得很好，不會為此失眠。」傳聞中的勇士「豪華包裹」內容預計包含：格林（Draymond Green）、庫明加（Jonathan Kuminga）、波傑姆斯基（Brandin Podziemski）、穆迪（Moses Moody），以及大量首輪選秀權。