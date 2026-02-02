我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA全明星賽將於2月15日在洛杉磯快艇的新主場盛大舉行，而備受矚目的替補名單將於今（2）日正式揭曉。洛杉磯湖人超級球星詹姆斯（LeBron James）能否延續他連續21年入選全明星賽的歷史紀錄，將取決於各隊總教練的選擇，這也成為本次名單公佈的最大懸念。詹姆斯目前保有多項全明星賽紀錄，包括連續21年入選、生涯20次出賽以及累計攻下434分，皆為史上第一。然而，在本季綜合球迷、媒體與球員投票的先發評選中，這位傳奇老將未能擠進西區前場先發名單。根據規則，全明星賽的替補名單由 NBA 各隊總教練票選產生，共選出14人。若有球員因傷缺陣，則由總裁席爾佛（Adam Silver）指定遞補人選。由於詹姆斯上季雖入選但因傷缺席全明星賽，今年他能否獲得教練團青睞延續紀錄，備受外界關注。今年的全明星賽將迎來重大變革，捨棄傳統的東西區對抗或隊長選秀制，改採「美國隊vs世界隊」概念的錦標賽模式。屆時將有3支球隊（每隊至少8人）參賽，進行單場12分鐘的循環賽，每隊保證出賽兩場，戰績最好的兩隊將晉級最後的冠軍決賽。聯盟上個月已公佈了10位透過投票產生的「先發」球員（依規則仍需選出15名先發，其餘5人將從替補中產生）。入選名單包括：密爾瓦基公鹿的安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、波士頓塞爾提克的布朗（Jaylen Brown）、底特律活塞的康寧漢（Cade Cunningham）、費城76人的馬克西（Tyrese Maxey）、紐約尼克的布朗森（Jalen Brunson）、金州勇士的柯瑞（Stephen Curry）、洛杉磯湖人的唐西奇（Luka Doncic）、奧克拉荷馬雷霆的亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、丹佛金塊的約基奇（Nikola Jokic）以及聖安東尼奧馬刺的文班亞馬（Victor Wembanyama）。在教練人選方面，底特律活塞總教練比克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）因球隊戰績暫居東區第一，確定將執教其中一隊。西區部分，雖然雷霆戰績最佳，但總教練戴格諾（Mark Daigneault）因去年已執教過而不具資格，名額將由聖安東尼奧馬刺的強森（Mitch Johnson）或丹佛金塊的阿德曼（David Adelman）爭奪，將取決於週一比賽後的戰績排名。至於第三支球隊的教練人選方式，聯盟尚未公佈。