NBA美國職籃（National Basketball Association）官方今（2）日正式公布2026年洛杉磯全明星賽（All-Star Game）的替補名單。41歲的「詹皇」詹姆斯（LeBron James）雖然無緣先發，但仍連續22年入選全明星賽，持續刷新歷史紀錄；而轉戰火箭的杜蘭特（Kevin Durant）也以第16次入選緊隨其後。然而，身為地主的快艇隊雙星雷納德（Kawhi Leonard）與哈登（James Harden）雙雙落選，引發各界熱議。
傳奇不老！詹杜庫再度攜手 多位新星首度入選
本次替補陣容由聯盟30隊總教練投票選出。西區替補名單包含：愛德華茲、霍姆格倫、穆雷、布克、阿夫迪亞、詹姆斯以及杜蘭特。其中金塊隊主控穆雷（Jamal Murray）、雷霆長人霍姆格倫（Chet Holmgren）與拓荒者阿夫迪亞（Deni Avdija）皆為生涯首度入選。
東區替補名單則有：米契爾、唐斯、傑倫·約翰遜、席亞康、鮑威爾、巴恩斯與杜倫。活塞新塔塔杜倫（Jalen Duren）、老將鮑威爾（Norman Powell）以及老鷹隊約翰遜（Jalen Johnson）同樣迎來全明星處女秀。
詹姆斯寫22年神蹟 杜蘭特挺進史上前四
詹姆斯作為聯盟最長青的球員，去年因傷缺席，今年則健康回歸。他今日在紐約麥迪遜花園球場與唐西奇（Luka Doncic）、布倫森（Jalen Brunson）等後輩同台時獲知入選消息，再度印證不老的統治力。
杜蘭特則以生涯第16次入選，正式超越鄧肯（Tim Duncan）與賈奈特（Kevin Garnett），在歷史榜單上僅次於詹姆斯、賈霸（19 次）與布萊恩（18 次）。
地主快艇淪為「全明星孤兒」？雷納德落選引爭議
今年全明星賽將在快艇隊新主場舉行，但令人意外的是，近期率領快艇在20場比賽中豪取16勝的雷納德與哈登竟然雙雙落選。雷納德目前正處於連續26場得分「20+」的巔峰狀態，他的落選被權威媒體《ESPN》評為本屆最大遺珠。不過，由於東區人氣王字母哥（Giannis Antetokounmpo）目前飽受小腿傷勢困擾，雷納德或火箭中鋒申根（Alperen Sengun）極有可能成為總裁指定的替補人選。
賽制大變革！「美國 vs 世界」三隊混戰首度登場
2026 年全明星賽將迎來史無前例的賽制轉型，不再採用傳統的東西區對抗，而是改為「美國隊 vs. 世界隊」。 24名球員將被分為三支8人球隊（兩支美國隊、一支世界隊），進行三場循環賽。這種新型態的賽制旨在提升比賽競爭力，特別是世界隊坐擁唐西奇（Luka Doncic）、約基奇（Nikola Jokic）與文班亞馬（Victor Wembanyama）等頂級巨星，被視為奪冠大熱門。
⭐️2026 NBA 全明星完整名單一覽⭐️
- 西區先發： 唐西奇（Luka Dončić）、柯瑞（Stephen Curry）、約基奇（Nikola Jokić）、亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander,SGA）、文班亞馬（Victor Wembanyama ）
- 東區先發： 字母哥（Giannis Antetokounmpo）、布朗（Jaylen Brown）、布倫森（Jalen Brunson）、馬克西（Tyrese Maxey）、坎寧安（Cade Cunningham）
- 西區替補：愛德華茲（Anthony Edwards）、霍姆格倫（Chet Holmgren）、穆雷（Jamal Murray）、布克（Devin Booker）、阿夫迪亞（Deni Avdija）、詹姆斯（LeBron James）、杜蘭特（Kevin Durant）
- 東區替補： 米契爾（Donovan Mitchell）、唐斯（Karl-Anthony Towns）、傑倫·約翰遜（Jalen Johnson）、席亞康（Pascal Siakam）、鮑威爾（Norman Powell）、巴恩斯（Scottie Barnes）、杜倫（Jalen Duren）