金州勇士追求密爾瓦基公鹿超級巨星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的計畫恐生變！原本勇士被視為這場搶人大戰的領跑者，但亞特蘭大老鷹今（2）日發動的一筆突襲交易，讓局勢變得更加詭譎。《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）爆料，老鷹透過交易清出了球員名額並累積選秀資產，外界普遍解讀這是為了向公鹿提出報價所做的「前置作業」。根據查拉尼亞的報導，老鷹將後衛克雷伊奇（Vit Krejci）送往波特蘭拓荒者（Trail Blazers），換回長人里斯（Duop Reath）以及兩枚未來的二輪選秀籤。雖然克雷伊奇本季表現不俗，場均貢獻9分、2.2顆三分球且命中率高達42.3%，但這筆交易的重點並不在球員本身。薪資專家指出，此舉讓老鷹騰出了球員名額，並手握多達7枚未來的二輪籤。更重要的是，在經歷了先前楊恩（Trae Young）離隊的震撼彈後，老鷹目前擁有巨大的薪資空間、8枚首輪選秀籤，以及強森（Jalen Johnson）和里薩赫（Zaccharie Risacher）等優質年輕資產。據傳公鹿若要送走安戴托昆波，索要的回報將是「一名頂級年輕球員」加上大量的選秀權。這正是勇士最頭痛的地方。雖然勇士擁有不錯的選秀資產，但在年輕球員方面，庫明加（Jonathan Kuminga）目前的天花板被認為不如老鷹的強森高。這意味著，一旦老鷹決定「梭哈」，他們能端出的包裹將比勇士更具吸引力。老鷹不僅能提供公鹿重建所需的即戰力新星，還能送上滿滿的首輪籤，這讓他們瞬間成為這場爭奪戰的頭號黑馬。這筆看似不起眼的交易迅速在網路上引發熱議。不少 NBA 球迷與專家認為，老鷹的動作意圖明顯。「這一切都是為了字母哥，」一名球迷在社群媒體上寫道。雖然目前尚無直接證據顯示老鷹與公鹿已達成協議，但輿論風向已轉變，認為亞特蘭大正悄悄佈局，準備在交易截止日前發動重磅一擊。有分析指出：「老鷹現在需要立刻扣下板機，我毫不懷疑字母哥會願意在亞特蘭大簽下續約。」目前安戴托昆波的3年1.75億美元合約將在2027-28賽季後到期，他最終花落誰家，將是本週交易截止日前的最大看點。