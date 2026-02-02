我是廣告 請繼續往下閱讀

底特律活塞隊於今（2）日在主場展現了東區龍頭的絕對統治力，在兩名全明星球員杜倫（Jalen Duren）與康寧漢（Cade Cunningham）的領軍下，以130：77擊潰布魯克林籃網隊。53分的勝分差不僅刷新了活塞隊史紀錄，更讓籃網隊吞下本季最慘痛的一敗。球隊當家球星康寧漢輕鬆拿下18分12助攻，提前打卡下班。剛被選入東區全明星替補陣容的中心杜倫，在此役大顯神威，全場貢獻21分10籃板。而早已入選全明星賽先發陣容的康寧漢，則繳出18分12助攻4抄截的全能成績單，兩人聯手讓籃網隊完全無法招架。活塞隊從開賽就勢如破竹，半場結束時已取得67：44的大幅領先，新秀奧薩爾·湯普森（Ausar Thompson）更是在半場終了前投進震撼全場的中場壓哨三分球。進入下半場後，活塞火力全開，第三節再打出33-18的懸殊比分，分差一度擴大至55分。這場53分的慘劇刷新了活塞隊史在2003年1月31日對戰波士頓凱爾特人時創下的52分勝分差紀錄。活塞隊本場比賽成功迫使籃網隊發生25次失誤，並藉此轉換成39分的得分，徹底摧毀對方的防線。籃網隊（13勝35敗）此役打得極其掙扎，得分主力小波特（Michael Porter Jr.）因個人原因缺陣，導致進攻端陷入混亂。替補上場的湯瑪斯（Cam Thomas）與新秀鮑威爾（Drake Powell）各拿12分為全隊最高。另一名新秀德明（Egor Demin）本場三分球4投0中，終止了連續34場投進三分球的NBA新秀紀錄。活塞隊目前以36：12的戰績穩坐東區第一，近期取得二連勝。這場歷史性的勝利，證明了底特律在康寧漢與杜倫這對年輕雙核心的帶領下，已成為本賽季最具威脅的奪冠熱門。