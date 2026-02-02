我是廣告 請繼續往下閱讀

邁阿密熱火隊於今（2）日在主場卡西亞中心（Kaseya Center）展現了極致的團隊籃球，全場狂飆43次助攻刷新隊史紀錄，終場以134：91大勝芝加哥公牛隊。這場43分的屠殺不僅讓熱火隊成功報了前一晚輸球的一箭之仇，也追平了熱火隊史第三大的勝分差紀錄。熱火隊今晚徹底統治賽場，單場43次助攻打破隊史新高，且陣中共有13名球員送出助攻，同樣創下隊史紀錄。熱火隊從開賽便打出一波22：5的攻勢奠定勝基，首節結束就以34：13領先多達21分，這同時也是公牛隊本季得分最低的單節表現。公牛隊全場進攻當機，投籃命中率僅32.2%，三分球更是慘不忍睹的41投6中（命中率14.6%）。熱火隊一度在下半場將分差拉開至54分，讓比賽早早進入垃圾時間。熱火隊隊長阿德巴約（Bam Adebayo）此役表現極高效率，僅上場22分鐘便以11投8中拿下20分9籃板3助攻，第四節完全在板凳上休息。此外，缺陣多時的主力控衛米契爾（Davion Mitchell）也於今晚重返賽場，他穿著左肩壓縮護袖上陣21分鐘，貢獻13分6助攻2抄截，為熱火不穩的後場注入強心針。除了先發表現穩健，熱火隊的年輕戰力也令人驚艷，拉爾森（Pelle Larsson）持續穩坐先發位置，全場11投8中砍下20分，另有4籃板與4助攻，他在首節就獨拿13分，展現強大的進攻侵略性。中鋒韋爾（Kel'el Ware）由於前場球員受傷獲得更多上場時間，他在18分鐘內貢獻17分、6籃板，正負值高達+25，展現出接班替補中鋒的潛力。雅庫奇奧尼斯（Kasparas Jakucionis）雖然回到候補席位，但這名19歲立陶宛籍新秀仍展現傳球天賦，19分鐘內送出9次助攻且僅有1次失誤。值得一提的是，這場比賽是熱火與公牛罕見的「連戰三場」系列賽中的最後一戰，熱火在四天內分別經歷了客場勝、主場負、主場大勝，最終以2勝1敗贏得這個特殊的對抗系列，並在賽季交手紀錄中以3：1領先公牛。熱火隊目前戰績27勝24負，接下來將於周三在主場迎接亞特蘭大老鷹隊的挑戰。