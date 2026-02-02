我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA「豪門大戰」今（2）日在籃球聖地紐約麥迪遜花園廣場點燃戰火。近期狀態神勇的紐約尼克，在當家控衛布朗森（Jalen Brunson）號召球員開會後戰力大升級，今（2）日面對擁有唐西奇（Luka Doncic）與詹姆斯（LeBron James）的洛杉磯湖人，尼克靠著均衡的團隊火力，以112：100守護主場，不僅報了過去3度交手都落敗的一箭之仇，更霸氣豪取6連勝，戰績躍升至東區第2；湖人則是掉出西區前6。尼克隊在奪得NBA盃冠軍後一度陷入低潮，但一哥布朗森及時召開隊內會議凝聚士氣，效果立竿見影。今日雖然布朗森手感欠佳，全場16投僅4中得到12分，但他展現頂級指揮官價值，送出13次助攻與7籃板，讓尼克打出順暢的攻守節奏。在布朗森的穿針引線下，尼克共有6人得分上雙。防守大鎖阿努諾比（OG Anunoby）化身外線冷箭，單場狂飆4記三分球砍下全隊最高的25分；明星中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）則在內線築起屏障，繳出11分、13籃板、4助攻、2抄截 的全能數據，徹底撕碎湖人的防線。湖人方面，絕對進攻核心唐西奇（Luka Doncic）開賽便勢不可擋，即便尼克輪番祭出包夾，他仍在上半場就攻下18分。最終唐西奇交出30分、15籃板、8助攻的準大三元成績單，展現絕對得統治力。詹姆斯重返紐約展現高效率，半場即繳出「10+4+4」的成績，最終全場貢獻22分、5籃板、6助攻。遺憾的是，湖人角色球員集體失靈，史瑪特（Marcus Smart）與拉拉維亞（Jake LaRavia）合計僅16投4中，加上詹姆斯在末節體能下滑，無力在客場全身而退。此役落敗後，湖人戰績來到29勝19敗，排名暫時跌出西區前6 。此役過後，尼克隊戰績提升至30勝18敗，穩居東區前段班，也證明了球隊在關鍵會議後的凝聚力。湖人隊則在結束紐約行後獲得一天的休兵日，隨後將轉戰華盛頓挑戰巫師，力求重返贏球的軌道。