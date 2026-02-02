我是廣告 請繼續往下閱讀

▲溜馬一哥哈利伯頓公開表態關注加密貨幣市場，並長期看好以太坊，新生代NBA球星逐步成為金融科技投資者。（圖／美聯社／達志影像）

▲杜蘭特透過個人投資公司Thirty Five Ventures，成為加密貨幣交易所Coinbase的早期投資者之一，投資眼光與場上得分能力同樣犀利。（圖／美聯社／達志影像）

▲柯瑞以高價購入無聊猿NFT並設為社群頭貼，成功帶動NBA圈內的NFT熱潮，也展現他對元宇宙與數位資產的高度興趣。（圖／美聯社／達志影像）

NBA 球員在場上追求冠軍戒指，在場下則積極追逐「區塊鏈」上的財富。隨著印第安那溜馬當家球星哈利伯頓（Tyrese Haliburton）將薪水投入加密貨幣市場，這股「數位資產熱潮」再次成為聯盟焦點，也象徵著職業運動員正轉型為新一代的金融科技投資者。本報特別盤點出一支兼具球技與投資眼光的「NBA加密貨幣夢幻隊」，這五位先發球員在幣圈的佈局，絕對堪稱全明星等級。毫無疑問的隊長人選。丁威迪是NBA史上首位嘗試將自己的合約「代幣化（Tokenize）」的先驅。早在2019年，他就試圖發行名為「SD8」的代幣，讓球迷可以投資他的合約並獲得利息，雖然當時引發聯盟爭議，但其前瞻性無人能及。連哈利伯頓都坦承，他在大學時期第一次聽到比特幣，就是受到丁威迪的啟發。作為新生代代表，哈利伯頓是「以太坊」的忠實信徒。他告訴區塊鏈媒體《CoinDesk》，由於他對NFT（非同質化代幣）情有獨鍾，因此長期重倉持有以太坊。針對理財策略，他表示：「因為賽程繁忙，我無法進行當沖交易，但我考慮將合約的一大筆資金交給我的兄弟操作，讓他幫我關注市場的低點。」他認為比特幣是加密貨幣中的「藍籌股」，未來也計畫進場配置。這位四屆冠軍得主是運動員轉型創投的教科書。伊古達拉曾與前隊友湯普森（Klay Thompson）宣布將部分薪水透過 Cash App 換成比特幣（Bitcoin）領取，並長期投資Coinbase、Dapper Labs 等區塊鏈獨角獸公司。他曾留下一句名言：「比特幣是金錢的未來。」杜蘭特的投資眼光與他的得分能力一樣精準。他的投資公司Thirty Five Ventures是美國最大加密貨幣交易所Coinbase的早期投資者之一。早在加密貨幣成為主流前，KD就看準了數位資產的交易需求。據傳這筆投資的報酬率，甚至可能比他一年的球員薪水還要高。雖然在場上是後衛，但在這份夢幻名單中，柯瑞以其重量級的影響力扛起中鋒位置。柯瑞曾大手筆花費約55顆以太幣購買「無聊猿（Bored Ape Yacht Club）」NFT，並將其換成社群媒體頭貼，瞬間引爆體育圈的NFT熱潮。不僅如此，他也曾申請多個元宇宙相關商標，展現對虛擬世界的強大野心。1.官方合作推波助瀾：NBA與Coinbase的合作關係讓加密貨幣品牌在聯盟中無處不在。哈利伯頓指出：「這不僅是球員在談論，連教練、保安人員都在聊。Coinbase的品牌出現在球場，這自然引發了更多的對話。」2. 科技與文化的結合：從洛杉磯湖人隊主場曾更名為「加密貨幣網體育館」，到熱火隊主場曾冠名FTX，加密貨幣交易所積極搶佔體育版圖。2024年NBA全明星週，Coinbase甚至舉辦了名為「Moonshot」的活動，讓球員在特製的圓頂中體驗「加密貨幣的速度」。灌籃大賽冠軍麥克朗（Mac McClung）體驗後也直言：「這些科技超級酷，我不會排斥投資加密貨幣。」3.資產多元化配置：對於這群平均年薪千萬美元的富豪來說，加密貨幣提供了傳統股票與房地產之外的高風險、高回報選項。正如哈利伯頓所言，他看重的是以太坊作為基礎設施的實用性，以及比特幣作為資產儲備的穩定性。