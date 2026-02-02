我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯湖人隊今（2）日客場挑戰紐約尼克隊，儘管雙核心唐西奇（Luka Doncic）與詹姆斯（LeBron James）聯手發揮，但仍難擋尼克隊多點開花的猛烈攻勢，終場湖人以100：112不敵尼克。此役過後，湖人戰績下滑至29勝19負，排名正式被太陽隊超越，跌至西區第7位的附加賽區。賽後唐西奇和昔日達拉斯獨行俠隊友布朗森（Jalen Brunson）打鬧，還向對方比中指，如今兩人都已不在獨行俠了，卻各自帶領新東家稱霸一方，讓人玩味。本場比賽湖人球星唐西奇出戰36分鐘，23投10中（三分球14投5中）砍下30分15籃板8助攻的準「大三元」數據。根據統計，這正好是他從獨行俠被交易至湖人滿一周年的日子，他在近7場比賽場均繳出35.3分10.0籃板9.7助攻的恐怖數據，無奈今日仍淪為「空砍」。詹姆斯則貢獻22分5籃板6助攻。比賽上半場雙方拉鋸，湖人一度帶著4分領先進入中場。然而易籃後，尼克隊在第三節發動猛攻，單節打出12-2的攻勢反超比分。末節尼克隊沙梅特（Landry Shamet）持續在外線放火，加上阿努諾比（OG Anunoby）穩定發揮，尼克始終保持兩位數領先，迫使湖人提前換下主力宣告放棄比賽。賽後發生一段插曲引起社群媒體熱議，美媒Fullcourtpass捕捉到唐西奇在賽後向尼克球星、同時也是他在獨行俠時期的老隊友布朗森豎起中指。雖然畫面驚人，但兩人在獨行俠時期私交甚篤，此舉被視為球員間的好友玩笑，也展現出兩人即便身處不同球隊仍維持著深厚情誼。尼克隊今日獲勝後奪下6連勝，與夏洛特黃蜂並列為目前NBA現存最長的連勝紀錄。陣中阿努諾比攻下全隊最高25分，沙梅特替補出發投進關鍵三分球挹注23分，哈特（Josh Hart）則有20分演出。湖人隊目前漫長的8連客行程已進行7場，戰績為4勝3負。接下來他們將於台灣時間周三上午8點30分，在客場挑戰布魯克林籃網隊，這將是決定湖人能否在全明星賽前重回西區前6名的關鍵戰役。湖人未來5場對手為：籃網、76人、勇士、雷霆、馬刺，除了籃網之外都不好打，球隊將面臨考驗。