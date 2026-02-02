我是廣告 請繼續往下閱讀

▲消息指出，杭特的高額合約與湖人有限的選秀籌碼成為最大阻礙，在佩林卡不願付出八村壘與克內克特、卻又拿不到選秀補償的情況下，這筆交易最終難以成局。（圖／美聯社／達志影像）

NBA交易截止日往往是檢視一支球隊操盤能力的照妖鏡，而洛杉磯湖人剛剛目睹了他們的補強計畫在眼前崩塌。經過數週的傳聞與交涉，湖人鎖定的兩大頭號目標—亞特蘭大老鷹前鋒杭特（De'Andre Hunter）與沙加緬度國王後衛艾利斯（Keon Ellis），最終竟在國王、騎士與公牛的三方交易中互換東家。當塵埃落定，湖人只能在門外乾瞪眼，淪為這場交易大戲的看客。隨著補強再次落空，外界將矛頭指向湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）背後的決策圈。自從道奇隊老闆、TWG Global主席華特（Mark Walter）入主湖人後，球隊管理層進行了大幅重組，引進了洛杉磯道奇棒球營運總裁佛里曼（Andrew Friedman）與資深高層薩迪（Farhan Zaidi）擔任特別顧問，試圖將道奇在大聯盟的成功模式複製到湖人。佛里曼近日在Podcast節目中證實了這一點：「我們都在TWG的保護傘下，彼此提供資源與協作。」據悉，這些「棒球大腦」要求佩林卡在構建陣容時，必須具備與道奇隊相同的紀律與長遠眼光，而非為了短期利益衝動交易。消息指出，杭特的談判破裂主因在於價碼談不攏。湖人雖然對杭特有興趣，但佩林卡不願在沒有獲得選秀補償的情況下，送出前鋒八村壘（Rui Hachimura）與二年級射手克內克特（Dalton Knecht）來吃下杭特明年高達2490萬美元的合約。此外，相比國王與騎士的靈活操作，湖人手中缺乏足夠的選秀籌碼，這讓他們在談判桌上顯得保守且缺乏競爭力。杭特與艾利斯被交易後，市場上優質的「3D」側翼球員已所剩無幾。原本湖人寄望的紐奧良鵜鶘墨菲三世（Trey Murphy III）與瓊斯（Herb Jones），但據名記阿米克（Sam Amick）報導，兩人已被鵜鶘列為「非賣品」，球團將其視為長期核心。目前湖人的防守效率值高達118，排名聯盟倒數第6，急需防守型側翼救火。在多個目標落空後，目前傳出邁阿密熱火的前鋒威金斯（Andrew Wiggins）可能是僅存的選項，但湖人尚未展現積極態度。2月5日交易截止日逐漸逼近，若佩林卡再不果斷出手，湖人恐將被迫以現有陣容迎接季後賽挑戰。