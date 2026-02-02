我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯湖人隊近期正展開艱辛的「八連客」之旅，今（2）日客場不敵紐約尼克後，球隊戰績掉出西區前6，也就是掉進附加賽。這讓主帥瑞迪克（JJ Redick）也有點坐不住，賽後他坦言希望缺席超過1個月的核心後衛里夫斯（Austin Reaves），能在下一場對陣布魯克林籃網的客場最終戰中重返賽場、拯救球隊。里夫斯自去年聖誕節對陣火箭隊受傷後，已因左小腿拉傷連續缺席了19場比賽。這段期間湖人隊表現起伏，僅打出10勝9敗的戰績，今日在不敵尼克後甚至掉進附加賽，能看出儘管湖人已經擁有唐西奇、詹姆斯等巨星，還是需要里夫斯的進攻天賦。賽後瑞迪克被問及里夫斯的恢復情況時表示：「我們非常希望他能在對陣籃網的比賽中復出，但目前他的狀態仍維持在『每日觀察（Day-to-day）』。」瑞迪克強調，球隊會採取謹慎態度，「必須確保他已經百分之百康復，才會讓他重新回到場上比賽。」此外，湖人從最高的西區第2一路走低現在已經落到附加賽，瑞迪克賽後表示：「我們目前正身處西區季後賽席位的競逐行列，我認為球員們整個賽季的表現都相當出色。面對賽季中必然會出現的起伏與波折，他們的應對與調整都做得很好，這在NBA漫長的賽程中本來就是很正常的事情。」瑞迪克也補充道：「無論你是總經理、教練還是球員，都不可能看著一套陣容就認定它是完美無缺、所有拼圖都嚴絲合縫，這種情況其實非常罕見。過去一個多月來，球員們在彼此磨合、打出高品質團隊籃球方面，表現得非常出色。」湖人隊目前已完成東區客場之旅的前7場比賽，取得4勝3敗的戰績。今日在麥迪遜花園廣場輸給尼克後，球隊排名暫時滑落至西區第7名，因此最後一場對陣籃網的賽事將成為能否帶著超過5成的勝率回到洛杉磯的關鍵。在里夫斯缺陣期間，替代先發的老將史馬特（Marcus Smart）表現雖然穩定，尤其在防守端與唐西奇（Luka Doncic）非常有默契，但湖人依舊需要里夫斯的持球進攻與外線火力，來減輕詹姆斯（LeBron James）與唐西奇的體能負荷。如果里夫斯能在週三順利回歸，湖人將迎來1個多月以來首度的「完全體」陣容。目前西區季後賽競爭進入白熱化，湖人與第6名太陽之間僅有些微勝差，里夫斯是否能如期回歸將成為左右湖人搶季後賽席次的關鍵。