達拉斯獨行俠球星「K湯」湯普森（Klay Thompson）本季除了在場上奮戰，場下的感情生活也成為NBA最具話題性的焦點。他與葛萊美獎饒舌天后梅根尤物（Megan Thee Stallion）的戀情，從最初社群媒體上的神秘互動，迅速發展到家庭聚餐與共度佳節的階段。近日，湯普森的父親、前球星麥考·湯普森（Mychal Thompson）更因一句對兒子的爆笑警告：「你會變胖！」而瞬間在網路上爆紅，也間接證實了這段關係已獲得家長的高度認可。這句充滿父親式幽默的警告，並非空穴來風。隨著兩人關係升溫，梅根已經開始頻繁為湯普森家族展現廚藝。這段關係顯然已超越了外界的猜測，進展到「見家長」且親自下廚的穩定階段。事實上，湯普森本人早就對女友的手藝讚不絕口。他曾透露梅根做的炸鯰魚（catfish）和義大利麵是他的最愛，甚至每週都會吵著要吃。從搞怪的零食實驗到正式的感恩節大餐，梅根都一手包辦，成功抓住了這位NBA射手的胃。麥考在接受八卦媒體《TMZ》採訪時，完全掩飾不住對「準媳婦」廚藝的喜愛。他特別點名梅根製作的燒烤焗豆和淋上特製醬汁的牛胸肉是他的心頭好，甚至誇張地表示那道焗豆是他「這輩子吃過最好吃的」。對於獲得未來公公的盛讚，梅根則謙虛又不失神秘地回應：「我不能隨便洩漏我的獨家食譜。」僅透露裡面加了大量的肉與蔬菜。麥考也認同梅根的廚藝傳承自長輩，直言「沒人能煮得像我媽媽一樣好」，但梅根顯然已接近那個水準。梅根不僅抓住了男人的胃，似乎也贏得了湯普森一家的心。麥考在受訪時大讚梅根「人非常好」、「非常聰明」，並直言她完全有資格開一間烹飪學校或成為專業主廚。當被問及兒子是否會與這位饒舌天后步入婚姻殿堂時，麥考雖然語帶保留地說：「我不知道，這取決於他們，你們得去問他們。」但從他輕鬆且充滿笑意的語氣中，外界解讀他不僅接受，更是完全認可了這位兒子女友。看來湯普森在享受愛情的同時，可能得在訓練場上多跑幾圈，以免真的如老爸所言出現「幸福肥」。