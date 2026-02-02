我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯湖人今（2）日以100：112不敵紐約尼克。原本該是一場戰況膠著的頂尖對決，卻因第四節那致命的「黑色3分鐘」徹底變調。從一開始追分氣勢，瞬間變成絕望深淵。在短短3分14秒內，湖人進攻斷電，僅靠罰球拿到1分；反觀尼克打出一波11比1攻勢直接帶走比賽，這場敗仗不單是一場例行賽的失利，更像是狠狠撕開了湖人本季繁華表象下的遮羞布。作為球隊頭號引擎，唐西奇（Luka Dončić）全場繳出30分、15籃板、8助攻的準大三元成績單。數據無可挑剔，但結果卻是難堪的。他正在體驗過去在達拉斯熟悉的感覺，個人數據優異，球隊卻無法贏球。詹姆斯（LeBron James）雖貢獻22分6助攻，但歲月不饒人，在決勝時刻，你已不能指望這位老將每個晚上都扛著球隊力挽狂瀾。最令人失望的莫過於艾頓（Deandre Ayton），13分5籃板的數據完全配不上核心內線的薪資與定位，在禁區的軟弱表現讓湖人的內線優勢蕩然無存。從本場比賽中，可以觀察尼克是如何贏下比賽，OG·阿努諾比（OG Anunoby）以60%的高命中率攻下25分、8籃板、3抄截，攻防一體；沙梅特（Landry Shamet）三分球7投5中轟下23分；哈特（Josh Hart）貢獻20分，鋒線群多點開花，徹底打穿了湖人的防線。反觀湖人板凳席，除了八村塁（Rui Hachimura）拿到11分外，其餘輪換球員合計僅得18分。攻防兩端，湖人的替補群徹底淪為背景板。這正是湖人目前最大的痛，他們極度缺乏優質的3D球員。湖人目前的防守效率排名聯盟倒數第5，側翼防守深度的短板在面對尼克這種鋒線海球隊時被無限放大。更諷刺的是，湖人此前追逐的·杭特（De'Andre Hunter）與艾利斯（Keon Ellis）等目標，皆因薪資與籌碼問題導致交易告吹。如今距離交易大限僅剩一週，擺在管理層面前的是一道無比艱難的選擇題。球隊目前排名西區第5，稍有不慎就可能跌入附加賽區。防守尖兵沒補到、替補得分火力不足、艾頓難堪大任。是要冒險透支未來的選秀籌碼進行緊急補強？還是咬牙信任現有陣容進行內部磨合？此戰3分鐘崩盤絕非偶然，如果湖人還想要衝擊總冠軍，留給他們修正錯誤的時間，看來已經不多了。