隨著2026年交易大限逼近，密爾瓦基公鹿隊不僅戰績低迷，更面臨建隊核心「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）可能離隊的現實。公鹿究竟要為字母哥傾盡一切、最後一搏，還是忍痛親手終結這個輝煌時代？這個決定不只是一次交易，更是一場攸關球隊未來幾10年的建隊方針，對此美媒《ClutchPoints》也給出兩大劇本。
戰績崩盤、傷病纏身！公鹿墜落至東區邊緣
本季公鹿隊的表現令人跌破眼鏡，目前僅繳出18勝29敗的慘澹成績，排名東區第12。去年休賽季引進特納（Myles Turner）、庫茲馬（Kyle Kuzma）與小波特（Kevin Porter Jr.）的豪賭宣告失敗，球隊防守效率跌破聯盟後10名，進攻端更顯得支離破碎。
更慘的是，兩屆MVP字母哥本季飽受傷病困擾，先是11月的腹股溝拉傷，近期又因小腿傷勢預計缺陣至2月底。在他缺陣期間，公鹿不僅戰績下滑，與球星之間的「裂痕」也逐漸擴大，外界普遍認為這段長達10年的合作已接近終點。
勇士、熱火、尼克端出「超大包裹」 字母哥爭奪戰白熱化
根據ESPN權威記者查拉尼亞（Shams Charania）與柯利爾（Jamal Collier）的聯合報導，都曾指出公鹿已經開始與其他球隊接觸，討論關於字母哥的潛在交易。儘管字母哥尚未公開提出交易請求，但多家美媒指出他已私下表示「準備好迎接新家」。
目前包括金州勇士、邁阿密熱火、紐約尼克都在準備極大的籌碼包裹。公鹿管理層也正陷入兩難，是現在趁高點出手，還是等到休賽季換取更多選秀權，但屆時字母哥恐將全面掌握交易的主動權。
公鹿的兩大夢幻劇本：放手一搏 vs. 全面重建
面對僵局，《ClutchPoints》認為公鹿在截止日前有兩條路可走。第一條就是放手一搏，換來拉梅洛·鮑爾或小波特。若公鹿執意留住字母哥，他們急需一名能撕裂防守的組織者或頂級射手。目標鎖定黃蜂隊的拉梅洛·鮑爾（LaMelo Ball） 或籃網隊的小波特（Michael Porter Jr.）。這將是一場傾家蕩產的豪賭，籌碼將環繞庫茲馬與波提斯（Bobby Portis），只為了向字母哥證明球隊仍具奪冠野心。
第二條當然就是走上重建的路，把字母哥送往金州勇士。若雙方關係已經無法挽回，公鹿的最佳選擇就是從勇士隊身上榨取最大價值。潛在報價包含4個首輪籤、多個選秀互換權，以及庫明加（Jonathan Kuminga）、波傑姆斯基（Brandin Podziemski） 等優質潛力股。這能讓公鹿瞬間完成重建，避免陷入長年的黑暗期。
公鹿隊目前的困境不只是否進行交易，而在於「決斷力」。歷史對猶豫不決的球隊往往是殘酷的，公鹿已在2021年品嚐過忠誠帶來的冠軍果實，現在則是考驗視野的時刻。字母哥的時代值得一個體面的終章，無論是最後一次放手一搏，還是一次強力而清爽的重建，公鹿必須盡快做出決定，否則未來恐怕就不是球隊能自己決定的了。
