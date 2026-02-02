我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯湖人隊今（2）日在麥迪遜廣場花園（MSG）以100：112不敵紐約尼克隊，雖然球隊排名跌至西區第7，但陣中傳奇球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）在賽後受訪時，針對第22次入選全明星賽發表了感言，並在交易截止日前夕對現有陣容表達了堅定的支持。詹姆斯今日出戰34分鐘，高效攻下22分5籃板6助攻。他在賽後得知自己入選全明星賽替補陣容時表示：「這顯然讓我深感謙卑。這是教練們的選擇，我對他們充滿敬意，因為他們認可我在生涯這個階段依然保持全明星水準，這對我的家人和球迷意義重大。當你的付出得到回報時，那種感覺總是特別酷。」他坦言，由於季前受傷缺席了前14場比賽，開季時並未將全明星視為目標，只想盡快找回比賽節奏，「我根本沒去想全明星的事，只想回到高水平狀態」。在2月5日交易截止日前夕，外界不斷猜測湖人是否會有大動作，詹姆斯今日則公開向隊友「表忠誠」。他明確表示：「我喜歡這群隊友，也喜歡現在這套陣容。雖然我們必須繼續變得更好，但這也是好事，現在才2月初，我們本來就該想辦法提升。」詹姆斯也特別提到傷病對球隊的打擊，「里夫斯（Austin Reaves）缺席了一段時間，他是我們非常重要的拼圖。少了這位全明星得分後衛對我們是很大損失，這讓我們很難看清球隊真正的上限到底在哪裡。」儘管球隊面臨連戰與排名壓力，但詹姆斯的身體狀態依舊驚人。他在本場比賽達成了一項里程碑——職業生涯總上場時間跨越60000分鐘大關。面對媒體詢問身體狀況，詹姆斯幽默地回應：「我希望自己看起來還不錯，畢竟我剛跨過6萬分鐘大關，但我感覺確實還不錯。」詹姆斯最後強調，麥迪遜廣場花園對他而言永遠是特殊的「籃球聖地」，儘管輸球令他失望，但他對接下來剩餘的48場例行賽仍充滿信心。