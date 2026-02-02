我是廣告 請繼續往下閱讀

聖安東尼奧馬刺今（2）日坐鎮主場迎戰奧蘭多魔術，上演「狀元郎大戰」。雖然馬刺在手握18分領先時一度遭魔術逆轉，但當家球星文班亞馬（Victor Wembanyama）展現「外星人」等級的攻守價值，單場狂送5阻攻、4抄截的帶領下，最終以112：103拿下對戰魔術的2連勝。馬刺止住近期頹勢，排名也重新回升至西區第三。本場比賽的最大看點莫過於兩屆狀元文班亞馬與班凱羅（Paolo Banchero）的正面交鋒。文班亞馬揮別過去五場低迷的進攻效率，此役不僅強攻內線買到14次罰球，更在防守端化身「禁區神獸」。全場文班亞馬僅出賽28分鐘，便斬獲25分、8籃板、4抄截、5阻攻的全能數據。第三節他更上演「頭撞籃板」的超高難度空接暴扣，震驚全場。反觀魔術狀元班凱羅在馬刺針對性的防守下，下半場徹底熄火僅拿9分，全場19分、10籃板的數據在文班亞馬面前相形失色。馬刺今日能頂住背靠背作戰的疲勞，後衛福克斯（De'Aaron Fox）的組織功力功不可沒。他以5成命中率貢獻14分、10助攻，有效梳理了全隊進攻。此外，替補登場的榜眼新秀哈珀（Dylan Harper）表現驚艷，繳出15分、6籃板、 助攻的全能表現，成為馬刺下半場拉開分差的奇兵。馬刺全隊共有6人得分上雙，展現了極強的團隊深度。魔術隊方面雖然有貝恩（Desmond Bane）砍下全場最高的25分試圖反撲，但在第三節全隊僅得18分的進攻乾旱期中，徹底失去翻盤機會。在擊敗魔術後，馬刺將獲得兩天的寶貴休兵日。接下來，他們將在主場迎戰衛冕冠軍奧克拉荷馬雷霆。這場比賽被視為西區決賽的前哨戰，面對實力強勁的雷霆，文班亞馬能否延續今日「攻防一體」的宰制力，將是馬刺能否守住主場的關鍵。