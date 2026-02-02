我是廣告 請繼續往下閱讀

1. 宿命對決：新英格蘭愛國者 vs. 西雅圖海鷹

第60屆超級盃（Super Bowl LX）看點分析

▲愛國者四分衛梅耶（Drake Maye）在漫天風雪中指揮進攻，率隊在美聯冠軍賽以10：7擊敗丹佛野馬，這也是愛國者隊史第12度闖進超級盃。（圖／美聯社／達志影像）

2. 中場秀巨星：全球拉丁天王Bad Bunny

表演嘉賓： 波多黎各拉丁陷阱與雷鬼動巨星 Bad Bunny (壞痞兔) 將擔任領銜表演者。





歷史意義： Bad Bunny將成為史上首位以西班牙語為主要表演語言的超級盃中場秀獨唱領銜藝人。作為全球串流媒體播放量最高的藝人之一，他的登台象徵著拉丁音樂在全球文化的巨大影響力。





期待亮點： 預計將帶來一場充滿能量、融合多種音樂風格且視覺效果震撼的演出。除了 Bad Bunny，賽前國歌演唱將由 Charlie Puth 擔綱。





▲Bad Bunny成為第60屆超級盃中場秀的領銜藝人，將於2026年2月9日在加州的Levi's體育館帶來精彩演出。（圖／美聯社／達志影像）

3. 超級盃特點：不只是場比賽，更是文化現象

天價廣告： 超級盃廣告時段是全球最昂貴的廣告位。各大品牌無不絞盡腦汁，製作幽默、感人或眾星雲集的廣告，其討論度往往不亞於比賽本身。





全美狂歡節： 超級盃週日是美國非官方的全民節日。人們會舉辦派對，消耗大量的食物和飲料（特別是雞翅、披薩和啤酒），其食物消耗量僅次於感恩節。





舉辦地點： 本屆賽事在舊金山 49 人隊的主場——李維斯體育場舉行。這座位於矽谷的高科技球場將為賽事提供最先進的觀賽體驗。





▲超級盃冷知識與趣味數據。（圖／Gemini AI／記者路皓惟監製）

4. 台灣與美國轉播資訊

比賽時間：



美國東部時間 (ET)： 2026年2月8日（週日）晚間 6:30



台灣時間 (CST)： 2026年2月9日（週一）上午 7:30





美國轉播單位：



電視：NBC



線上串流：Peacock、NFL+





台灣轉播單位：



台灣觀眾可透過 MOD愛爾達電視 (ELTA TV) 或其相關串流平台 Hami Video 收看現場直播，建議賽前查詢相關平台節目表以獲取最準確資訊。許多運動酒吧與美式餐廳也會舉辦直播派對。







▲第60屆超級盃 (Super Bowl LX) 懶人包。（圖／Gemini AI／記者路皓惟監製）

在加州聖塔克拉拉的李維斯體育場（Levi's Stadium）盛大登場，由美聯冠軍這不僅是NFL的年度冠軍賽，更是一場集結頂尖競技、世界級娛樂演出與全球文化現象的超級盛宴。無論您是資深球迷還是想湊熱鬧的一日球迷，這份懶人包帶您快速掌握所有看點。本屆超級盃上演一場充滿話題的「宿命對決」。兩支球隊在例行賽都取得了耀眼的14勝3敗優異戰績。這場比賽是2015年第49屆超級盃的翻版。當年愛國者隊在最後關頭以一次關鍵的門線抄截戲劇性擊敗海鷹隊，成為NFL歷史上最經典的時刻之一。海鷹隊此次誓言復仇，為比賽增添了濃厚的火藥味。在傳奇教練貝利奇克（Bill Belichick）時代結束後，新任教練弗拉貝爾（Mike Vrabel）成功重塑球隊。球隊核心是年輕有為的四分衛梅耶（Drake Maye），他以強大的傳球能力和領袖氣質帶領球隊重返榮耀。他們的進攻火力將是比賽焦點。在新帥麥克唐納（Mike Macdonald）的帶領下，海鷹隊找回了昔日以強悍防守著稱的球風，打造出新一代的「轟爆軍團」（Legion of Boom），他們能否封鎖愛國者隊的進攻，將是決定勝負的關鍵。超級盃中場秀向來是全球樂壇的最高殿堂，第60屆將迎來歷史性的時刻！超級盃早已超越體育賽事的範疇，成為全美乃至全球的文化盛事。在這一天，美國人彷彿開啟了「大胃王模式」，預計將嗑掉超過，披薩與啤酒的消耗量也僅次於感恩節，是名副其實的「全美第二大食物節日」。商業戰場同樣激烈，萬眾矚目的超級盃廣告時段，已飆破（約合新台幣2.2億元）天價，每一秒鐘燒掉的錢都足以買下一棟豪宅。此外，最終冠軍隊伍高舉的「」也大有來頭，它是由知名珠寶商手工打造，採用純銀材質，製作耗時整整4個月。這些瘋狂的數字，都見證了超級盃無與倫比的商業價值與文化影響力。」