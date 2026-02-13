我是廣告 請繼續往下閱讀

樂天桃猿35歲資深投手陳冠宇日前入選2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）中華隊，是個人生涯第3次出征經典賽，不過他並未選擇熟悉的「17」號球衣，他解釋，「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）成為17號新主人，自己則是打了20年中華隊，因此改披「20」號球衣，「這20年走來，很驕傲，也是很有意義、重要的背號。」即將迎接生涯第3次的經典賽，陳冠宇卻未選擇熟悉的「17」號球衣，而是改穿「20」號，他解釋，一開始答應總教練願意參賽時，被告知17號的主人已經有主人，「我跟教練說可以接受，後來才知道是費仔穿，當然這是他喜歡的號碼也OK。」陳冠宇說，自己打了20年國家隊，因此選了「20」當作背號，「這20年走來，很驕傲，也是很有意義、重要的背號。」由於較晚投入集訓，陳冠宇目前在投手群中進度較為緩慢，預計年前還會有1次牛棚，年後會開始實戰投打，「目前看起來，變化球跟運動科學的數據，都在規劃上。」陳冠宇透露，集訓期間特別找曾峻岳當傳接球對象，「我指名想跟他丟，一開始我落後大家很多，想用傳接球，刺激自己，比較像是上緊發條，算滿有效的。」身為球隊老大哥，陳冠宇認為這批中華隊跟以前印象中不同，每位投手球速都超快，「以前都是王牌壓陣，現在因為有用球數限制，投手功能性增加，加上投手都有150公里，連遺珠都有150公里，滿可怕的。」陳冠宇說，越來越多年輕選手投入國際賽，「越來越有責任感，對我們是好事，也會讓小朋友以此為目標。」陳冠宇坦言，這可能是他最後一次打國際賽，希望盡全力幫助球隊，畫下完美的句點。不過被媒體問到有沒有意願挑戰2028年洛杉磯奧運，陳冠宇笑說，不會將此作為目標，「有機會的話，到時候再說，那時已經39歲，光我這次入選都覺得不可思議，更何況2028年。我不會想太遠，先把眼前事情（經典賽）做好。」