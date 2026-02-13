我是廣告 請繼續往下閱讀

為備戰2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ），中華隊今（13）日在澄清湖球場與台鋼雄鷹進行熱身賽，「部長」張育成賽前受訪時表示，不會太在意外國媒體如何看中華隊，「我們就做好自己本分，球是圓的，大家調整狀態都非常好，到時候就球場見。」張育成說，目前手肘在打擊、傳球狀況都沒問題，主要以一、三壘為主，「中華隊應該不需要我守游擊啦！有阿坤跟宗哲。」張育成表示，經典賽用球丟起來比較輕，「手肘的負擔比較不重，台灣的球丟起來比較吃力。」至於打擊的感覺，張育成認為，經典賽用球確實比較彈，「球輕輕碰，就會很遠，對手打出來的球也會比較快，所以要守後面一點。」連續2屆打經典賽，張育成卻說這屆比較緊張，「想很久沒進8強，這也是我們想要進步的一部分，今天就開始熱身賽，有比賽情境，就會緊張，今天開始習慣。」對於各國戰力，張育成說，目前已經開始看情蒐影片，「透過影片去看投手們的習性，大家都滿堅強的。」聽到美國媒體一致不看好中華隊，張育成表示不會太在意，「畢竟我們是小國，曝光度較低，但12強奪冠，讓世界稍微看到我們。經典賽是大型賽事，我們沒幾位現役大聯盟選手，一定會被看扁，我們就做好自己本分，球是圓的，大家調整狀態都非常好，到時候就球場見。」