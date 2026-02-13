我是廣告 請繼續往下閱讀

為備戰2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ），中華隊今（13）日在澄清湖球場與台鋼雄鷹進行熱身賽，最終以3：2險勝。今日賽事導入投球計時器與PitchCom（電子暗號裝置），先發捕手林家正表示，與傳統配球相比，PitchCom可以省下多餘的時間，「過去要防範打者偷看暗號，所以要等打者就位。現在用電子的，我接到球傳回去的瞬間就能給出想法。」首次與胡智爲搭配，林家正表示，就是專注進攻球帶，先把好球數搶到。對於投球計時器的壘上無人15秒、壘上有人18秒規定，林家正認為，中華隊在集訓時就非常專注在這點，「身為捕手，我就是在局間跟投手溝通，做好賽前準備，若需要調整，就趕快拉回軌道上。」林家正直言，目前在時間的掌握上都還算充裕，「不僅是我，捕手群在蹲捕時也都會特別留意秒數。」由於中華隊本屆採用PitchCom，在時間有限的情況下，可加速投捕之間的暗號搭配。林家正說，確實一接到球，心裡大概就有下一球的想法，會先把暗號傳出去。林家正也點出傳統配球與PitchCom的實際差異，「傳統配球要等打者進到打擊區、投手站上投手丘才能比暗號。現在接到球傳回給投手時，就可以先傳遞想法了，這樣可以在秒數結束前更快達成共識。」林家正坦言，這套系統已經在小聯盟使用3到4年，自己很習慣用PitchCom的節奏。林家正指出，傳統配球其實也是在短時間內要決定球種，只是因為要防範打者偷看暗號，所以要等打者就位，時間就會拉長，「現在用電子的，我接到球傳回去的瞬間就能給出想法，把多餘的時間省下來，讓節奏更緊湊，我覺得這點還不錯。」