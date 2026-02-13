我是廣告 請繼續往下閱讀

為備戰2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ），中華隊今（13）日在澄清湖球場與台鋼雄鷹進行熱身賽，先發投手胡智爲狀況不錯，主投2局無失分，中繼的李東洺挨了2安失掉1分，不過中華隊馬上在3局下靠著宋晟睿與戴培峰的深遠長打追平比分，5局下蔣少宏把握滿壘機會，高飛犧牲打替中華隊取得超前分，前5局以2：1領先。此役由中華隊推出胡智爲先發，主投2局威風八面，讓雄鷹打線6上6下，還送出2次三振，並未被敲安，僅用18球完成2局投球。3局上中華隊換投，李東洺登板，先拿下2個出局數，隨後讓吳柏萱敲出捕手後方飛球，但林家正發生接球失誤，讓吳柏萱續命，最後敲出深遠二壘安打，曾子祐把握得點圈機會，補上中外野安打，替雄鷹先馳得點，取得1：0領先。3局下中華隊展開反攻，宋晟睿、戴培峰從雄鷹先發投手Christian Allegretti手中連續敲出深遠二壘安打，替中華隊追平比分，不過陳晨威、張育成以及陳傑憲未能延續攻勢，前3局打完，雙方以1：1平手。4局上李東洺回穩，雖然被曾昱磬敲安，仍順利抓下3個出局數，總計中繼2局被敲3安，失掉1分。雄鷹4局下換投，李欣穎登板中繼，送給中華隊3上3下。5局上張奕登板，演出3上3下，還送出2次三振。5局下中華隊再度開啟攻勢，江坤宇選到保送，林家正左外野安打，宋晟睿跑出內野安打，蔣少宏高飛犧牲打替中華隊打下超前分，前5局以2：1領先。