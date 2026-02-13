我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）將在3月點燃戰火，中華隊日前公佈30人名單，旅日投手張峻瑋與「工具人」林子偉成為名單亮點。中華隊總教練曾豪駒今（13）日受訪時指出，投手最終因輪值搭配以及投球考量做出取捨，野手則是看中林子偉的靈活性，將其納入最終名單。日前中華隊公佈30人名單，旅韓投手王彥程最終遭到割捨，無緣參加經典賽，旅日小將張峻瑋則是驚喜入隊，成為名單中的「大黑馬」，也引起球迷熱烈討論。對此中華隊總教練曾豪駒表示，「第一考量是整個輪值的搭配，第二是教練團在考慮近況與賽季數據上的表現，2位其實都在母隊有不錯的表現。」曾總指出，最後的考量是投球的準確率與控制力，以及球速是否有達到中華隊想要的狀態，「我們最後考慮整體隊形的搭配，會是對我們來講比較重要的。」野手方面，中華隊外野僅帶4人，分別是林安可、陳傑憲、陳晨威以及費爾柴德（Stuart Fairchild）。不過內野7人中，「內野兼修」的林子偉成為調度活棋。曾總表示，是為了隊形靈活調度選擇林子偉，「最後在決定名單的過程中，其實是比較掙扎的。到底要帶5位還是4位外野手，最後考慮的點是能否靈活調動。」曾總也說，林子偉一直都有準備外野的守備。內野防線，張育成會以一、三壘為主，二遊則是江坤宇與鄭宗哲，至於「怪力男」李灝宇，曾總表示，會以二、三壘守備去安排。