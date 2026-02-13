我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）中華隊今（13）日在澄清湖球場與台鋼雄鷹進行熱身賽，總教練曾豪駒被問到外媒不看好中華隊突破重圍，他笑說，「當然從以前就被不看好嘛。我們就是把自己做好，只要打出成績，人家就會看好你。」談到中華隊未提交6人預備名單，曾總解釋，除非選手受傷，原則上不會去替換名單。日前大會公佈參賽球隊提供的6人預備名單，並未看到中華隊的人選，對此，中華隊總教練曾豪駒說，「收到大會通知可以放6人預備，16位投手中選4人去做互換，但我們教練團討論下來，如果沒有什麼意外，當然是不會去做異動。」曾總指出，原始的規則就有針對選手受傷後啟動大名單更動，也因此中華隊才沒提出6人預備名單，「當然希望大家的身體都是保持健康，順利進入正賽。」本屆中華隊共選入9位旅美、5位旅日好手，是中華隊史上最多旅外球員的一次國際賽，對於選手狀態的掌握，曾總表示，「掌握難度其實不難，每一位選手我們都有稍微看過他們的投球狀態。都在我們的預期內，所以希望進入正式賽之後，他們的出賽場次，那我們會一一去做好的安排。」曾總直言，無論是混血球星隆恩（Jonathon Long）、費爾柴德（Stuart Fairchild）或事其他旅美選手，中華隊過去都一直保持聯繫，「大家都抱持高度的參賽意願，我們這次有那麼多好戰力，為了中華隊去爭取好成績，對於隊上來說是最好的事情。」至於費爾柴德是否為中華隊主戰中外野手，曾總語帶保留，「說等到他回國（歸隊）後，在2場的練習賽，我們會去做個判斷。當然他在美職的守備能力是不用置疑。所以對我們來講，他在中外野會是考量之一。」