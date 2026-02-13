我是廣告 請繼續往下閱讀

為備戰2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ），中華隊今（13）日在自辦熱身賽以3：2擊退台鋼雄鷹，先發投手胡智爲主投2局無失分，送出2次三振，最快球速146公里。賽後胡智爲表示，整體狀況有按照訓練進度走，首次與林家正搭配，胡智爲認為林家正清楚知道自己的優勢，「一直在用我的優勢進攻好球帶。」胡智爲此役先發主投2局，繳出6上6下的精彩表現，共投18球，未被敲安，還送出2次三振，最快球速146公里。賽後胡智爲表示，此役的感覺比前面幾次live BP感覺還要好，「控制上還不錯，有按照進度走，有1、2顆變化球要再抓一下感覺，但不那麼急躁，年假休息期間可以思考，後續的牛棚再努力。」胡智爲直言，此役雖然湧入1萬2千名觀眾入場，但他告訴自己要壓抑著興奮的心情，「這場比賽調整是第一優先，不是想去表現什麼，賽前跟教練、林家正討論，盡量執行到位。」胡智爲透露，此役目的是測試好球帶的內外高低，他表示本屆經典賽是他首次與林家正搭配，「集訓期間討論過滿多次配球，我請他照自己的想法，我會盡量執行他要求到位置。」談到與林家正搭配的心得，胡智爲說，「他滿清楚知道我的優勢，一直在用我的優勢進攻好球帶。」對於壘上無人15秒、壘上有人18秒的投球規定，胡智爲認為影響不大，「我本身投球節奏就快，我也知道有限制，所以對我來說還好。」