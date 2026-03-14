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WTT重慶冠軍賽今（14）日進入男單八強激戰，台灣「桌球一哥」林昀儒再度與日本名將張本智和狹路相逢。這場亞洲桌球新世代的頂尖較量，雙方戰滿6局，節奏快得讓人窒息。林昀儒在第四局展現驚人的宰制力，可惜末段未能擋住對手強攻，最終以8：11、11：5、9：11、11：2、7：11、6：11吞下敗仗，遺憾止步8強。林昀儒近期狀態火熱，先前才在新加坡大滿貫賽勇奪男單亞軍，刷新生涯紀錄。本週轉戰重慶，林昀儒於16強賽擊敗乒超聯賽隊友周啟豪，強勢晉級。今日8強戰面對世界排名第5的張本智和，是兩人職業生涯第13次對壘。雙方過去交手互有勝負，最近一次在1月杜哈站，林昀儒曾在絕境中上演驚天逆轉；今日再戰，張本智和明顯有備而來，針對林昀儒的發球與反手擰拉做了更加嚴密的防守。今日首局雙方互有領先，林昀儒雖一度取得8：6優勢，卻遭張本智和連拿5分逆襲失掉首局。第二局林昀儒調整節奏，憑藉精準的進攻以11：5強勢扳平。戰至第四局，林昀儒展現強大統治力，開局便轟出震撼全場的9：1攻勢，最終以11：2輕鬆取勝，將局數追成2：2平手。進入關鍵第五局，張本智和調整接發球節奏，以11：7搶先聽牌。第六局林昀儒試圖反擊，但張本智和開局便取得3：0領先，掌握了比賽主動權。儘管林昀儒頑強抵抗，仍無法扭轉劣勢，最終以6：11輸掉最後一局。張本智和在贏下這場「宿命對決」後，將雙方對戰紀錄改寫為9勝4敗。張本智和挺進四強後，將交手剛打敗世界第二、瑞典新星莫雷加德的中國19歲黑馬溫瑞博。