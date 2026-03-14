我國拔河代表隊於臺北小巨蛋舉辦之「2026 年臺北世界室內拔河錦標賽」展現卓越實力，於 3 月 14 日賽程中，一舉在多個組別中脫穎而出，勇奪金牌，賴清德總統在獲知喜訊後，於第一時間拍發賀電肯定選手優異的表現，並鼓勵我國代表隊選手持續奮戰，為自己及國家爭取最高榮耀。

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男子組、女子組皆奪冠　中華拔河隊成績斐然

本屆賽事我國代表隊表現極為優異，今日奪金項目及對抗歷程包括：男子組600公斤級歷經與荷蘭、巴斯克地區、英格蘭、泰國、美國及中國香港等6國對抗，最終以8戰全勝強勢摘金；男子組680公斤級面對拉脫維亞、泰國、荷蘭、蒙古及義大利等強敵環伺，我國選手展現極佳韌性，成功擊敗各國勁旅奪金。

女子組500公斤級則與越南、韓國、日本、泰國及巴斯克地區同場競技，靠著優異技術與默契順利奪冠；而U23混合組560公斤級也在與烏克蘭、巴斯克地區的頂尖對決中展現接班實力，成功登頂。

拔河隊為國爭光　運動部嘉獎

運動部表示，我國在拔河運動之國際競賽實力名列前茅，在國際綜合性賽會如世界運動會或單項錦標賽如世錦賽等，皆是站上頒獎臺的常勝軍。本次賽事我國選手表現優異，獲得佳績，不僅彰顯我國拔河運動在國際舞臺的競爭力，也成為國內其他選手持續精進的動力，未來將持續支援選手訓練所需，作選手們最堅強的後盾，以期盼更多選手能在世界舞臺展現實力，爭取榮耀。

▲運動部致送總統賀電我國榮獲女子500公斤級金牌的選手。（圖／運動部提供）
▲運動部致送總統賀電我國榮獲女子500公斤級金牌的選手。（圖／運動部提供）

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