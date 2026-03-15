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洛杉磯奧運資格如何爭取？

賽事名稱 奧運席次 晉級條件 2026WBC經典賽 2席 表現最優異的2支美洲球隊。 2027世界12強賽 2席 表現最優異的1支亞洲球隊，以及1支歐洲/大洋洲球隊。 2028最終資格賽 1席 各洲錦標賽最佳隊伍進行「6搶1」決戰。

▲中華隊的終極目標是在2027年12強賽中，名次必須超越日本、韓國等亞洲強敵，成為「排名最高的亞洲球隊」，就能直接搶下奧運門票。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）

中華隊為何不用打12強資格賽？

2027年12強賽資格賽時間與賽制

▲世界排名第13至第20名的8支隊伍，將被分為兩組，爭奪最後4張晉級正賽的門票。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）

2027年12強賽資格賽分組

▲2024世界棒球12強賽中華隊以4:0比賽完封日本隊，奪下首個國際棒球賽的世界冠軍。（圖／記者葉政勳攝）

世界棒壘球總會（WBSC）正式公布2027年「世界12強棒球賽」資格賽的相關細節。本屆賽事不僅首度將規模從12隊擴大至16隊，更直接攸關2028年洛杉磯奧運（LA28）的參賽門票。身為上屆冠軍、世界排名第2的中華隊，本次不用參加資格賽，但球隊將扛著衛冕冠軍的壓力來爭取奧運資格，必須和日本、韓國等勁旅競爭，成為該屆賽事「表現最優異的亞洲球隊」，才能拿下門票。洛杉磯奧運棒球項目僅有「6個參賽名額」，除了地主美國隊自動保送1席外，其餘5席將透過三大頂尖國際賽事選拔。對於身處亞洲的中華隊來說，「2027年世界12強賽」是取得奧運門票最穩妥且最重要的戰役。中華隊的終極目標是在2027年12強賽中，名次必須超越日本、韓國等亞洲強敵，成為「排名最高的亞洲球隊」，就能直接搶下奧運門票，避免落入變數極大的「6搶1」最終資格賽。2027年12強賽將參賽規模擴編至16支球隊。根據WBSC規定，世界排名前12名的國家將直接保送晉級會內正賽。中華隊不僅是2024年12強賽的衛冕軍，世界排名也穩居前段班，因此自動取得正賽席次，與日本、美國、韓國等12強勁旅同在正賽名單中，不需參與前期的資格賽。世界排名第13至第20名的8支隊伍，將被分為兩組，爭奪最後4張晉級正賽的門票。▪️賽制規則： 兩個分組各取前2名，與保送的12支強權共同組成2027年12強賽的16隊最終陣容。▪️何時開打：中國中山站的賽事預計於2026年11月26日至28日舉行，地點在中國廣東省中山市，而西班牙巴塞隆納站賽事則將於2026年10月9日至11日舉辦，地點在西班牙巴塞隆納。比賽時間： 2026年11月26日 - 11月28日參賽隊伍： 中國（地主）、捷克、尼加拉瓜、英國比賽時間： 2026年10月9日 - 10月11日參賽隊伍： 西班牙（地主）、哥倫比亞、義大利、德國