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國際自行車精品品牌美利達發表最新空力車款：「REACTO 第五代銳克多」，在投入長時間的研發和極嚴謹的產品實測後，推出了集空力、重量、舒適完美平衡的全能型空力公路車，REACTO為德國指標性單車雜誌TOUR所測試過速度最快的自行車之一，擁有與世界最快公路車相近的風阻表現，並且還實現重量更低、剛性更勝以往的成果，然而REACTO不僅交出了令人驕傲的科學數據，透過多位國內外選手的反覆實測下，也都能感受到REACTO更快、更輕及更穩定的全面進化！美利達曾進成副總經理表示：「全新銳克多為美利達團隊歷時逾4年的極緻車款，過程中只有不斷的突破，而無半點妥協，除了難以計數的風洞模擬外，更有多次的實際風洞測試，即使擁有科學數據佐證，美利達更希望透過選手的實測，讓全新銳克多的成就不止於科學數據，而是確確實實能讓騎士感受到的進步。」美利達第一代REACTO首發於2011年，當時便以全球罕見的低風阻公路車之姿打響名號，第二代REACTO在2013年推出，以空力結合舒適性的概念，獲得全球廣大車友的肯定；2018年第三代REACTO，導入一體式車把組和碟煞整合設計，持續引領空力車的趨勢走向；而2021年所發表的第四代REACTO，以整合式的內走線設計，結合密集CFD(計算流體力學)測試的開發方式，成為美利達品牌史上獲獎最多、贏得最多賽事勝利的車款之一，REACTO也在每次改款下樹立空力車款的新標竿！第五代REACTO在樣品開發完成後，於2025年交由頂尖車隊於世界巡迴賽事中進行產品實測，直至2026年3月全球正式發表，美利達始終秉持以使用者的需求為設計初衷，以精實毫不退讓的測試為產品驗證最適規格，提供頂尖職業選手及單車運動愛好者在空力、舒適與操控之間達到最佳平衡的空力公路車。REACTO之所以能得到全方位的提升，無外乎美利達開發團隊一開始便樹立了明確的五大研發目標：１.確保在全方位性能平衡方面保持標竿地位。２.保持舒適性，降低騎士疲勞程度。３.降低空氣阻力，減少高速時的能量耗損。４.減輕重量(目標比賽重量：6.8 公斤)。５.增加輪胎間隙至 32 毫米。對美利達而言，將這五項互有牽涉的目標要同時實現於一款車架時，開發團隊勢必得為每一個決定做出精細的比較，而所有的算計不僅存在於車架組的開發，就連把手、變速器及輪組等，亦都是影響結果的變因，故REACTO也特別與Vision Taiwan共同合作開發出MERIDA TEAM CW AERO空力把手，更加大幅提升了第五代銳克多的空力表現！話雖如此，若少了精良的REACTO做為核心，再精密的變速器及輪組也難有發揮，最終也在供應鏈整合配置之後，REACTO繳交出亮眼的成績單！經TOUR雜誌以45公里/小時的測試中顯示，新款REACTO的最佳雙盤功率為202瓦，而單盤配置更來到驚人的196瓦！提供有意追求極致空力的愛好者可選擇「REACTO ONE」，尋求在側風環境及長距離賽事中提供最穩定操控感的車主可選擇「REACTO 10K」；或是訴求以全車7.1公斤的輕量化版本「REACTO TEAM」則成為爬坡或起伏路段的競賽首選；美利達REACTO共計推出9款配置，塗裝配色更多達21款，市場定價將從7.6萬至33.8萬不等，全面滿足不同消費者的需求。台灣一年一度的環台賽即將於3月15日正式開賽，日本Astemo宇都宮車隊也將以美利達REACTO戰駒出賽環台賽，發表會上宇都宮車隊2026年車隊版塗裝也首次公開亮相，環台賽出賽陣容全員到齊，由日本主將岡篤志、台灣一哥馮俊凱和台灣個人計時最速男杜志濠與隊友們同台出席，分享實戰測試的感受及評價。正在適應新手奶爸的台灣一哥馮俊凱表示：「成為人父之後生活轉變為時間管理大師，感謝老婆和家人的支持讓我可以安心訓練，也感謝美利達為我們準備最好的戰車，全新銳克多不會因輕量而失去剛性，更不會因剛性失去舒適性。不僅擁有我所熟悉的行路性，更將每個層面作了提升，更穩、更快、更全面，都是我在騎上全新銳克多沒多久後就能體驗到的感受。」月剛取得2026年自由車公路亞錦賽個人計時銅牌，成為台灣首位取得名古屋亞運自由車參賽門票的杜志濠，美利達也特別為他準備了專屬的REACTO冠軍車款塗裝，同步於發表會上首秀，杜志濠在今年年初開始騎乘這台REACTO，杜志濠給出了極高的評價：「先感謝美利達為我生產此部結合個人簽名及喜愛配色，同時符合宇都宮車隊塗裝的冠軍版銳克多5代。第五代REACTO是我目前騎過最好騎的車！不是僅僅只追求速度和剛性，同時堅持打造騎乘時的舒適性，搭配極具科技及時尚感的塗裝設計和配色，讓我從拿到REACTO的第一天開始，每天都想出門練車。」在銳克多發表會上阿凱提到杜志濠的個人公路計時項目，是目前台灣奪牌率最高的亞運自由車項目，笑稱他是台灣2300萬人的希望，而杜志濠也表示，今年最重要的比賽就是名古屋亞運，一定會拚盡全力去努力，本周開賽的環台賽也是重要的賽事之一，環台賽後就緊接著與中華隊出賽自由車場地亞錦賽，希望能做好每一個任務，進一步達成目標。